  2. আইন-আদালত

কাদের সিদ্দিকী

লতিফ সিদ্দিকীর জামিন বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থার প্রমাণ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০০ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
লতিফ সিদ্দিকীর জামিন বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থার প্রমাণ
বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী/ফাইল ছবি

আজকে লতিফ ভাইয়ের জামিনে বিচার বিভাগের প্রতি এখনো যে সাধারণ মানুষের আস্থা, তার প্রমাণ বহন করে বলে বিশ্বাস করি। সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় বড় ভাই আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর জামিনের পর এ কথা বলেছেন ছোট ভাই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) জামিন আদেশের পর হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের কাছে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

এদিন, হাইকোর্টের বিচারপতি এ এস এম আবদুল মোবিন ও বিচারপতি মো. সগীর হোসন লিয়নের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ লতিফ সিদ্দিকী ও সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলমকে ছয় মাসের জামিন দেন। আদালতে পৃথক আবেদনের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী জেড আই খান পান্না, সারা হোসেন ও রমজান আলী শিকদার। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সুলতানা আক্তার রুবি ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল এ বি এম ইব্রাহিম খলিল।

আরও পড়ুন
হাইকোর্টে সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকীর জামিন

আদেশর পরে বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী বলেন, আমার ৮৬ বছরের বড় ভাই, তার বয়স দেখানো হয়েছে ৭৫ বছর। আমারই কিন্তু ৮০ বছর। মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম জয় বাংলা বলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। বঙ্গবন্ধু আমার ধ্যান-জ্ঞান, আমার চিন্তা-চেতনা। যতদিন বেঁচে থাকবো মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বেঁচে থাকবো। স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকবো। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেঁচে থাকবো।

তিনি আরও বলেন, বিচার বিভাগের প্রতি এখনো আমাদের সবার আস্থা আছে। আজকে লতিফ ভাইয়ের জামিনে বিচার বিভাগের প্রতি এখনো যে সাধারণ মানুষের আস্থা, তার প্রমাণ বহন করে বলে বিশ্বাস করি। এ মামলায় যাদের অন্যায়ভাবে এখনো জেলে রাখা হয়েছে, আমি অনুরোধ করবো সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হোক। তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক, মুক্তি দেওয়া হোক।

এফএইচ/এএমএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।