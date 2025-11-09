  2. আইন-আদালত

শেখ হাসিনার প্লট দুর্নীতির তিন মামলার শুনানির তারিখ নির্ধারণ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৭ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা/ ফাইল ছবি

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের তিন মামলায় পৃথক শুনানির তারিখ নির্ধারণ করেছেন আদালত।

যার মধ্যে শেখ হাসিনা ও তার বোন শেখ রেহানাসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় শুনানি হবে আগামী ১৬ নভেম্বর। এছাড়া শেখ হাসিনা ও তার ভাগনি আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তীসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় আগামী ২৩ নভেম্বর এবং শেখ হাসিনা ও তার ভাগনে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় আগামী ২৫ নভেম্বর পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করেছেন আদালত।

এসব মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতে আত্মসমর্পণ করা রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলমের জামিন না মঞ্জুর করেছেন আদালত। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঢাকার চতুর্থ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক রবিউল আলম শুনানির নতুন তারিখ নির্ধারণ করেন।

আদালত ও মামলার নথি থেকে জানা যায়, তিন মামলাতেই শেখ হাসিনা ও তার ভাগনি টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক আসামি। পৃথকভাবে আসামি রেহানা, রাদওয়ান ও আজমিনাসহ মোট ২৩ জন।

এসব মামলায় রাজউকের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলমও আসামি। তিনি গত ২৯ অক্টোবর আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। আজকের শুনানিতে তার আইনজীবী শাহীনুর ইসলাম জামিন আবেদন করেন। যা আদালত নামঞ্জুর করেন।

দুদকের আইনজীবী হাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আগামী শুনানিতে মামলার তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য-জেরা কার্যক্রম চলবে।

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে অনিয়মের অভিযোগে গত ২৫ মার্চ ঢাকার মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে দুদকের ছয়টি মামলার অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। পরে ৩১ জুলাই মোট ২৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়।

মামলার অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পুরবী গোলদার, অতিরিক্ত সচিব অলিউল্লাহ, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব শহিদ উল্লাহ খন্দকার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ মো. আনিছুর রহমান মিঞা, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, অবসরপ্রাপ্ত মেজর সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী, সহকারী পরিচালক ফারিয়া সুলতানা, মাজহারুল ইসলাম, উপ-পরিচালক নায়েব আলী শরীফ, পরিচালক শেখ শহিদুল ইসলাম, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন ও সাবেক গৃহায়ন প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

