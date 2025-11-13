শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে আইনজীবীদের বিক্ষোভ
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের অগ্নিসন্ত্রাসের প্রতিবাদ ও হাসিনার ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীরা।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি প্রাঙ্গনে বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা। পরে সমিতির সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন।
সমাবেশে বলা হয়, স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন। আমরা তার সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি চাই।
এ মামলার রায়কে বাধাগ্রস্ত করতে দেশের বিভিন্ন স্থানে পতিত আওয়ামী লীগ অগ্নিসন্ত্রাস করছে। যানবাহনে অগ্নিসংযোগ করে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিচ্ছে, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। সরকারকে কঠোর হস্তে এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও দমন করতে হবে।
এ সময় জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শহীদুজ্জামান, ফোরামের সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটের সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট গাজী তৌহিদুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট এম মাসুদ রানা, অ্যাডভোকেট শায়ের পাঠান, অ্যাডভোকেট সালমা, মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও এ আর রায়হান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
