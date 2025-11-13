সুভাষ সিংহ রায় ও তার স্ত্রীর ৯ ব্যাংক হিসাব জব্দের আদেশ
দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তাধীন সাংবাদিক ও ইউনিমেড ইউনিহেলথ ফার্মাসিউটিক্যালসের পরিচালক সুভাষ চন্দ্র সিংহ রায় এবং তার স্ত্রী সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য খন্দকার মমতা হেনা লাভলীর নয়টি ব্যাংক হিসাব জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ সাব্বির ফয়েজ ব্যাংক হিসাবগুলো জব্দের আদেশ দেন।
দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম জানান, অবরুদ্ধ হিসাবগুলোতে মোট ৪২ লাখ ৭৩ হাজার ৭০১ টাকা রয়েছে।
দুদকের সহকারী পরিচালক বিলকিস আক্তার আদালতে সুভাষ চন্দ্র সিংহ রায় ও তার পরিবারের ব্যাংক হিসাব জব্দের আবেদন করেন। আবেদনে উল্লেখ করা হয়, তার বিরুদ্ধে নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জন করে নিজস্ব ও স্বার্থ-সম্পর্কিত ব্যক্তিদের নামে ব্যাংক হিসাব খোলা এবং বিদেশে অর্থ পাঠানোর মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে অপরাধ করার অভিযোগে অনুসন্ধান চলছে।
আবেদনে আরও বলা হয়, সুভাষ সিংহ রায় ও তার স্ত্রী লাভলীর নামে পরিচালিত বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে কোটি কোটি টাকার লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। তারা এসব টাকার স্থানান্তর বা বেহাত করার চেষ্টা করছেন বলে আশঙ্কা করছে দুদক। অনুসন্ধান শেষ হওয়ার আগে এসব অর্থ স্থানান্তর হয়ে গেলে তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
গত ২০ অক্টোবর তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন একই আদালত।
