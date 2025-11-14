  2. আইন-আদালত

ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের দিলীপ ও তার স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪৭ এএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
দিলীপ কুমার আগারওয়াল/সংগৃহীত ছবি

দুর্নীতির অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) দিলীপ কুমার আগারওয়াল ও তার স্ত্রী সবিতা আগারওয়ালের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ঢাকার মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ দুদকের সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেনের করা আবেদনের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, দিলীপ কুমার আগারওয়াল অসৎ উপায়ে আয়ের উৎসের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ১১২ কোটি ৪৭ লাখ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলে রেখেছেন। এছাড়া তিনি ও তার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর নামে ৩৪টি ব্যাংক হিসাবে ৭৫৫ কোটি ৩০ লাখ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন করেছেন। এসব কার্যক্রম মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও দুর্নীতি দমন আইনের অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

একইভাবে তার স্ত্রী সবিতা আগারওয়াল অসৎ উপায়ে ৪৫ কোটি ৭০ লাখ টাকার সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলে রেখেছেন। তিনি ও তার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নামে ৮টি ব্যাংক হিসাবে ২১৩ কোটি ৮ লাখ টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন করেছেন।

দুদকের আবেদনে বলা হয়, মানিলন্ডারিং ও দুর্নীতির এসব অভিযোগের সঠিক অনুসন্ধানের স্বার্থে দিলীপ কুমার আগারওয়ালা ও সবিতা আগারওয়ালার আয়কর নথি জব্দ করা প্রয়োজন।

আদালত শুনানি শেষে দুদকের আবেদন মঞ্জুর করে ওই দম্পতির আয়কর নথি জব্দের আদেশ দেন।

