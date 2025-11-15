  2. আইন-আদালত

২০০ টাকা মুচলেকায় জামিন পেলেন হিরো আলম

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪০ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম

রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় দায়ের করা হত্যাচেষ্টা, মারধর ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পর জামিন পেয়েছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাকিবুল হাসানের আদালতে শুনানি শেষে তাকে ২০০ টাকার মুচলেকায় জামিন দেওয়া হয়।

দুপুরে হিরো আলমকে পুলিশ আদালতে হাজির করে এবং বিকেলে এজলাসে তোলা হলে তার আইনজীবীরা জামিন আবেদন করেন। বাদীপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করলেও আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন। এসময় মামলার বাদী রিয়া মনি আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

১২ নভেম্বর হিরো আলম ও তার সহযোগী আহসান হাবিব সেলিমের বিরুদ্ধে আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। পরোয়ানার ভিত্তিতে শনিবার সকালে তাকে গ্রেফতার করে হাতিরঝিল থানা পুলিশ।

মামলার অভিযোগে বলা হয়, হিরো আলম ও তার সাবেক স্ত্রী রিয়া মনির মধ্যে বিরোধের জেরে ২১ জুন হাতিরঝিল এলাকায় একটি বাসায় ডেকে নেওয়ার পর রিয়া মনি ও তার পরিবারকে গালিগালাজ ও মারধর করা হয়। পরে তাদের বাসায় ঢুকে কাঠের লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়। এতে রিয়া মনির শরীরে জখম হয় এবং তার গলা থেকে দেড় ভরি স্বর্ণের চেইন লুট করা হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

ঘটনার পর রিয়া মনি গত ২৩ জুন হাতিরঝিল থানায় মামলাটি করেন।

