সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

প্রকাশিত: ০১:০৯ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম/ফাইল ছবি

সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও রাজশাহী-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) মো. শাহরিয়ার আলমের আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের শুনানি শেষে এই আদেশ দেন জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ।

চলতি বছরের ২৪ এপ্রিল দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ শাহরিয়ার আলমের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা রুজু করে।

অভিযোগে বলা হয়, প্রতিমন্ত্রী ও এমপি থাকা অবস্থায় অসৎ উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পদ অর্জন ও ভোগদখলে রাখেন মো. শাহরিয়ার আলম। পাশাপাশি তার নামে খোলা ৬টি ব্যাংক হিসাবে বড় অঙ্কের অর্থ উত্তোলন, স্থানান্তর ও হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্থের উৎস আড়াল করার কার্যক্রম পরিচালিত হয়, যা মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে দাখিল করা আবেদনে উল্লেখ করেন, আসামির শুরু থেকে ২০২৪-২৫ করবর্ষ পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন, কর নির্ধারণী আদেশ, প্রতিবেদনসহ নথিতে সংরক্ষিত সব রেকর্ড জব্দ করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আয়কর আইন ২০২৩-এর ৩০৯(৩)(ক) ধারা অনুযায়ী আদালতের আদেশ ছাড়া এসব নথি সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

শুনানি শেষে আদালত আসামির টিআইএন ১১১১৯৮৯২৭০৭২-এর অধীনে কর সার্কেল-২২৩ (কোম্পানিজ), কর অঞ্চল-১১, ঢাকায় সংরক্ষিত আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে এসব নথির একটি সত্যায়িত কপি সংগ্রহ করে তদন্ত কর্মকর্তাকে সরবরাহ করতে এবং আদেশের অনুলিপি কর কমিশনার, কর অঞ্চল-১১; উপ-কর কমিশনার, কর সার্কেল-২২৩ এবং মামলার তদন্ত কর্মকর্তার কাছে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

