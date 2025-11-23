হাসিনার প্লট দুর্নীতি
সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ ছিল না-দাবি অভিযুক্ত খুরশীদের
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে সরকারি জমি বরাদ্দে রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা এড়ানোর সুযোগ ছিল না এবং বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় কোনো অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করা হয়নি বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক কর্মকর্তা।
শেখ হাসিনার পরিবারের অনিয়মের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় যুক্তিতর্কে সাবেক রাজউক কর্মকর্তা (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলমের যুক্তির বিপরীতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) দাবি করেছে, দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা যোগসাজশে অনিয়ম করেছেন এবং দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেননি।
রোববার (২৩ নভেম্বর) শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা দুর্নীতির মামলায় রাষ্ট্র এবং আসামিপক্ষের যুক্তিতর্ক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পরে রায় ঘোষণার তারিখ ঘোষণা করা হয়। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন ২৭ নভেম্বর রায়ের তারিখ ঘোষণা করেন।
একই দিন প্লট দুর্নীতিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের বিরুদ্ধে পৃথক দুই মামলার রায়ও ঘোষণা করা হবে।
এছাড়া শেখ হাসিনার বোন শেখ রেহানা, বোনের মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক রূপন্তী ও ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের নামে পৃথক তিনটি মামলা চলমান। যেখানে আসামি শেখ রেহানার মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকের নামও রয়েছে।
ছয় মামলায় অভিযুক্ত একমাত্র আত্মসমর্পণ করা আসামি রাজউকের সাবেক কর্মকর্তা (এস্টেট ও ভূমি) মোহাম্মদ খুরশীদ আলম।
খুরশীদ আলমের পক্ষে আজ (রোববার) আদালতে তার আইনজীবী মোহাম্মদ শাহীনুর ইসলাম বলেন, খুরশীদ আলম আইন অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কোনো অবৈধ সুবিধা নেননি। তিনি দাবি করেন, রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশনা তার পক্ষে এড়ানো সম্ভব ছিল না এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা তার হাতে ছিল না।
আইনজীবীর ভাষায়, এই মামলায় কোথাও বলা হয়নি যে, খুরশীদ আলম ঘুস নিয়েছেন বা ব্যক্তিগত লাভে জড়িত ছিলেন। বরং, তিনি দায়িত্ববোধ থেকে কাজ করেছেন।
অন্যদিকে, যুক্তিতর্কে দুদক আইনজীবী মঈনুল হাসান বলেন, খুরশীদ আলম দায়িত্বে থাকাকালীন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি।
তার দাবি, বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সবাই যোগসাজশের মাধ্যমে অনিয়ম করেছেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে।
এমডিএএ/এএমএ