আলগী ও হামিরদী ইউনিয়ন ফিরলো ফরিদপুর-৪ আসনে
ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসনের ভাঙ্গা উপজেলা থেকে আলগি এবং হামিরদি ইউনিয়ন দুটিকে ফরিদপুর-২ আসনের সঙ্গে যুক্ত করে নির্বাচন কমিশনের গেজেট অবৈধ ঘোষণা করে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট।
এ সংক্রান্ত রুল যথাযথ ঘোষণা করে বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি মো. মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি মো: হামিদুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রায় দেন। সেই সঙ্গে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আগের গেজেট বাতিল করে আলগি- হামিরদি ইউনিয়নকে ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসনে যুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ হুমায়ন কবির পল্লব। এই আইনজীবী বলেন, এই রায়ের ফলে ভাঙ্গা উপজেলার আলগি এবং হামিরদি ইউনিয়ন ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসনে ফিরলো।
ভাঙ্গা উপজেলায় দুটি ইউনিয়ন ফিরে পেতে ফরিদপুর-৪ আসনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী মো. শহিদুল ইসলাম বাবুল ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহবুবুর রহমান দুলালসহ ৫ জনের পক্ষ থেকে রিট করেন। সে রিটের শুনানি শেষে রুল জারি করেন হাইকোর্ট।
ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়ন ফরিদপুর-২ আসনের নগকান্দা উপজেলার সঙ্গে যুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কয়েকদিন ধরে ভাঙ্গা বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি চলে এবং ভাঙ্গা উপজেলা কার্যালয়, থানা ও নির্বাচন কমিশন অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর করে বিক্ষোভকারীরা।
