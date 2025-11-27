আইনজীবীদের প্রতিক্রিয়া
প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: মামলার রায়ে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি দুদকের
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্লট বরাদ্দে অনিয়ম-দুর্নীতির মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলেমেয়ের বিরুদ্ধে আদালত যে রায় দিয়েছেন তাতে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রত্যাশা পূরণ হয়নি বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির আইনজীবীরা। তাদের অভিযোগ, আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত না হওয়ায় প্রত্যাশিত সাজা হয়নি, যা নিয়ে তারা হতাশ।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রায় ঘোষণার পর দুদকের পক্ষে মামলাগুলোর সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা পাবলিক প্রসিকিউটর মঈনুল হাসান জাগো নিউজকে বলেন, আমরা আরও সাজা প্রত্যাশা করেছিলাম, বিষয়টি হয়নি। কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
রায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে সাত বছরের কঠোর কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে তাকে ছয় মাসের সরল কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এ ধারায় বিধান অনুযায়ী সাত বছরই সর্বোচ্চ দণ্ড, যা আদালত আরোপ করেছে।
এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের এক জ্যেষ্ঠ শিক্ষক জাগো নিউজকে বলেন, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় সর্বোচ্চ সাত বছর সাজার বিধান রয়েছে। আদালত প্রয়োজনে জরিমানা আরোপ করতে পারেন এবং পরিস্থিতি বিবেচনায় উভয় দণ্ডও দিতে পারেন। আইনটি স্পষ্ট, সাত বছরই সর্বোচ্চ দণ্ডসীমা, এর বেশি দেওয়ার সুযোগ নেই।
রায়ের আগে সকালে জাগো নিউজের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর মঈনুল হাসান বলেছিলেন, তারা আসামিদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তিই প্রত্যাশা করছেন। তবে কী ধরনের শাস্তি প্রত্যাশা করছেন—এমন প্রশ্নে তিনি সরাসরি মত দেননি।
এই আইনজীবী বলেছিলেন, বিচার কার্যক্রম আদালতে চলমান, কোন সিদ্ধান্ত আসবে তা আদালতই নির্ধারণ করবেন। মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৬১, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫(ক), ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছিল, যেখানে ঘুষ গ্রহণ, দায়িত্বে অবহেলা, সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা ও অপরাধ সংঘটনে সহায়তার অভিযোগ ছিল। এছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় অসাধু উপায়ে সম্পদ অর্জন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগও আনা হয়।
এমডিএএ/এমএমকে