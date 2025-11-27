বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের পক্ষে আদালতে লড়তে চান জেড আই খান পান্না

বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের পক্ষে আদালতে লড়তে চান জেড আই খান পান্না
সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী বিএনপি নেতা ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ এসেছে ট্রাইব্যুনালে। এ বিষয়ে ফজলুর রহমানের পক্ষে আদালতে লড়তে চান জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে লাইভে এসে তিনি এমন ঘোষণা দেন।
জেড আই খান পান্না বলেন, ট্রাইব্যুনালে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী (বিএনপি নেতা) ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ এসেছে। আমি ট্রাইব্যুনালে ফজলুর রহমানের পক্ষে শুনানি করবো।
একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার পক্ষে লড়বেন না বলে ঘোষণা দেন পান্না। তিনি বলেন, এখন যেটা দেখলাম যে শেখ হাসিনারও এই আদালতের প্রতি আস্থা নেই। যে আদালতের প্রতি বঙ্গবন্ধু কন্যার আস্থা নেই, সে আদালতে তো আমি তাকে ডিফেন্ড করতে পারি না; উচিত না, অনৈতিক।
