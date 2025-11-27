  2. আইন-আদালত

সাবেক হুইপ ইকবালুর রহিম ও তার স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
সাবেক হুইপ ও দিনাজপুর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইকবালুর রহিম এবং তার স্ত্রী নাদিরা সুলতানা মুক্তির দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন ঢাকার একটি আদালত।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা পৃথক দুই আবেদনের ভিত্তিতে এ আদেশ দেন।

বিষয়টি ঢাকা মহানগর দায়রা জাজ আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

ইকবালুর রহিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, ইকবালুর রহিম ক্ষমতার অপব্যবহার, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেন। বৈধ উৎসের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ প্রায় ১২ কোটি ২২ লাখ টাকার সম্পদ তিনি অসাধু উপায়ে অর্জন করে দখলে রাখেন।

এছাড়া তার ব্যক্তিগত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ২৪টি ব্যাংক হিসাবে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তরের অভিযোগও রয়েছে। মামলাটি তদন্তাধীন থাকায় তার বিদেশ গমন নিষিদ্ধ করার আবেদন করা হয়।

নাদিরা সুলতানা মুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ
দুদকের পৃথক আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে স্বামী ইকবালুর রহিমের অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদের একটি অংশ বৈধ করার উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজশে তার স্ত্রীর মালিকানায় দেখানো হয়।

নাদিরা সুলতানা মুক্তির নামে ৭৪ লাখ ৮২ হাজার টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও দখলে রাখার অভিযোগে তার বিরুদ্ধেও মামলা তদন্তাধীন।

তদন্তের স্বার্থে তার বিদেশ গমন নিষিদ্ধ করার আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা।

