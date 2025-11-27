সাভারে হত্যা মামলায় হাসিনাসহ ১০২ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা

সাভারে হত্যা মামলায় হাসিনাসহ ১০২ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ঢাকার সাভারে মাছ ব্যবসায়ী নবী নূর মোড়লকে হত্যার অভিযোগে করা মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১০২ জনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আদালত।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কে এম মহিউদ্দিন তদন্ত সংস্থার জমা দেওয়া চার্জশিট আমলে নিয়ে এই আদেশ দেন। একই সঙ্গে গ্রেফতার সংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হয়েছে।
চার্জশিটভুক্ত যেসব আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন- সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাভার উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল আলম রাজীব, সাভার পৌরসভার সাবেক মেয়র হাজী আব্দুল গনি, তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ফখরুল আলম সমর, সাবেক কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম মানিক মোল্লা এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের আশুলিয়া থানা শাখার সভাপতি ফারুক হাসান তুহিন।
মামলার নথি থেকে জানা যায়, ২০২৪ সালের ২০ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় সাভারে নবী নূর মোড়লকে গুলি করা হয়। গুরুতর অবস্থায় তাকে সাভারের এমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে পরদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী আকলিমা বেগম ৪ সেপ্টেম্বর সাভার মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।
তদন্ত শেষে চলতি বছরের ৯ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদেরসহ মোট ১১৪ জনকে আসামি করে চার্জশিট দাখিল করা হয়।
চার্জশিটভুক্তদের মধ্যে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, সাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. এনামুর রহমানসহ সাতজন বর্তমানে কারাগারে আছেন। আরও পাঁচজন উচ্চ আদালত থেকে জামিনে রয়েছেন।
তবে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১০২ জন পলাতক থাকায় আদালত তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন।
