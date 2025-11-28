  2. আইন-আদালত

দেশ টিভির এমডি আরিফ হাসানকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ

প্রকাশিত: ০৯:৩৭ এএম, ২৮ নভেম্বর ২০২৫
আরিফ হাসান/ফাইল ছবি

অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের নামে ৮০ কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতার দেশ টেলিভিশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং হাসান টেলিকম লিমিটেডের চেয়ারম্যান আরিফ হাসানকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের ভিত্তিতে একদিনের জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন।

বিষয়টি জাগো নিউজকে আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের মামলার নথি অনুযায়ী, এমডি আরিফ হাসান ও তার সহযোগীরা পরস্পর যোগসাজশে ‘প্রকৃতি এসোসিয়েটস’ নামে একটি অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে প্রতারণামূলকভাবে ৮০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ দেখান। পরে ঋণের অর্থ হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে পুরো টাকাই আত্মসাৎ করা হয়। এছাড়া ২০২৪ সালের ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত ২১ কোটি টাকারও বেশি সুদ অনাদায়ে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক ক্ষতি হয়।

এমডি আরিফ হাসান ১৭ নভেম্বর বিমানবন্দর থানার অন্য একটি মামলায় গ্রেফতার হন। পরবর্তীতে ১২ মার্চ দুদকের মামলায় তাকে ‘শো-কজ অ্যারেস্ট’ দেখানো হয় এবং তিনি বর্তমানে জেলহাজতে আছেন।

তদন্ত কর্মকর্তা সহকারী পরিচালক মো. রাকিবুল হায়াত মামলার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করতে আসামিকে জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তা আদালতে তুলে ধরেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত একদিনের জন্য জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন।

