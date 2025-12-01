ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত
আবুল সরকারের নামে ঢাকায় মামলা, তদন্তের নির্দেশ রমনা থানার ওসিকে
ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বাউল শিল্পী আবুল সরকারের বিরুদ্ধে ঢাকার আদালতে মামলা হয়েছে। বিচারক এটি আমলে নিয়ে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দিয়েছেন।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক আরিফুল ইসলাম এ নির্দেশ দেন। বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন বাদীপক্ষের আইনজীবী সোলাইমান তুষার।
মামলাটি করেছেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতালের নিউরোট্রমা সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মো. মাহফুজুর রহমান। মামলায় আবুল সরকারকে একমাত্র আসামি করা হয়েছে।
এজাহার অনুযায়ী, আবুল সরকার মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার জাবরাখালা পাগলির মেলামঞ্চে দেওয়া বক্তব্য বা গান এবং পরে অনলাইনে প্রকাশিত ভিডিওতে মহান আল্লাহতায়ালা ও পবিত্র গ্রন্থ কোরআনের সুরা আন-নাস সম্পর্কে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অবমাননাকর মন্তব্য করেন। ঘটনার তারিখ হিসেবে চলতি বছরের ৪ নভেম্বর বা অজ্ঞাত তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
বাদী অভিযোগ করেন, আসামির বক্তব্য ও আচরণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা, উত্তেজনা সৃষ্টি ও জনমনে ক্ষোভ সঞ্চার করেছে। তার বক্তব্য অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।
মামলাটি দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ২৯৫ এবং ২৯৫ (ক) ধারায় করা হয়েছে, যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য।
