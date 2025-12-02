  2. আইন-আদালত

অবকাশে নিম্ন আদালত, জরুরি মামলার দায়িত্বে দুই বিচারক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা
প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
অবকাশে নিম্ন আদালত, জরুরি মামলার দায়িত্বে দুই বিচারক

সারাদেশের জেলা ও দায়রা জজ আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ জজ আদালত, সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ও সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনালে ডিসেম্বরের বাৎসরিক অবকাশ শুরু হয়েছে। ঢাকার নিম্ন আদালতেও একইভাবে মাসব্যাপী এ অবকাশ কার্যকর হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ ডিসেম্বর) থেকে শুরু হওয়া এ অবকাশ চলবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অবকাশকালীন সময়ে এসব আদালতে বিচারাধীন দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্বাভাবিকভাবেই চলবে এবং এ ছুটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

অবকাশে ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক হিসেবে ঢাকার তৃতীয় বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মুহাম্মদ কামরুল হাসান খানকে জরুরি মামলাগুলো নিষ্পত্তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি ৮, ৯, ১০, ২২, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর জরুরি মামলার কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

অন্যদিকে, ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের জরুরি মামলা নিষ্পত্তির জন্য অবকাশকালীন বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ঢাকার পঞ্চম বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন। তিনি ৯, ১০, ১১, ২১, ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর জরুরি মামলাগুলো নিষ্পত্তি করবেন।

এদিকে, ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত ও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম) আদালত বাৎসরিক অবকাশের আওতাবহির্ভূত। এসব আদালত থানাসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের কারণে সারাবছর চলমান থাকে।

প্রসিকিউটর মুহাম্মদ শামছুদ্দোহা সুমন বলেন, প্রতি বছরের মতো এবারও নিম্ন আদালতে অবকাশ শুরু হয়েছে। আজ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এ ছুটি। সিএমএম ও সিজেএম আদালত থানার সঙ্গে রিলেটেড থাকায় কখনো বন্ধ থাকে না।

ঢাকার ষষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের উচ্চমান বেঞ্চ সহকারী ফকির মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, দুই বছর আগেও সিএমএম, সিজেএম আদালতের পাশাপাশি বিশেষ জজ আদালত ও দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে অবকাশকালীন সময়ে বিচারকাজ চলতো। তবে গত বছর থেকে এসব আদালতও ডিসেম্বরের ছুটির আওতায় এসেছে।

এমডিএএ/এমএএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।