ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের তদন্ত শেষ, ১৬ মন্ত্রী-এমপি ট্রাইব্যুনালে

প্রকাশিত: ১২:১৯ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের তদন্ত শেষ, ১৬ মন্ত্রী-এমপি ট্রাইব্যুনালে

জুলাই-আগস্টে গণহত্যার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ করা হয়েছে।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এদিকে, জুলাই আন্দোলনে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিভিন্ন মামলায় সোমবার (৮ ডিসেম্বর) আওয়ামী লীগের সাবেক ১৬ মন্ত্রী-এমপিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। সকালে কেরানীগঞ্জ, কাশিমপুর ও নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন কারাগার থেকে প্রিজন ভ্যানে করে তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি ও আদেশ দেবেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন, বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

