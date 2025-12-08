রিজার্ভ চুরি মামলা: আবারও পেছালো তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময়

রিজার্ভ চুরি মামলা: আবারও পেছালো তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময়
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ আবারও পিছিয়েছে। এই নিয়ে ৯১ বারের মতো পেছালো এ আলোচিত মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময়।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা থাকলেও পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি। এ কারণে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জশিতা ইসলাম নতুন করে আগামী ১৩ জানুয়ারি পরবর্তী তারিখ ধার্য করেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপ-পরিদর্শক রোকনুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
২০১৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে হ্যাকাররা প্রায় ৮ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার চুরি করে নেয়।
এ ঘটনায় ২০১৬ সালের ১৫ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড বাজেটিং বিভাগের উপ-পরিচালক জোবায়ের বিন হুদা মতিঝিল থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা করেন। মামলা করা হয় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে। পরদিন ১৬ মার্চ আদালত মামলাটির তদন্তভার সিআইডিকে দেয়। এরপর থেকে সিআইডি তদন্ত কাজ পরিচালনা করছে। তবে প্রায় ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া সম্ভব হয়নি।
এমডিএএ/এমআইএইচএস