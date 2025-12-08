আদালত অবমাননা
ট্রাইব্যুনালে বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান
আদালত অবমাননার নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা দিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির হয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ফজলুর রহমান।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) আইনজীবীদের বহর নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে যান বিএনপির এ নেতা। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজলসহ বেশ কয়েকজন আইনজীবী।
তারই ধারাবাহিকতায়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে অবমাননাকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা–মিঠামইন–অষ্টগ্রাম) আসনে বিএনপির প্রার্থী অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।
প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি নিয়ে গত ৩০ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তলব করে শুনানি ও আদেশের এই দিন ধার্য করে।
এছাড়া ওইদিন আদালত অবমাননার অভিযোগে ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করা হয়। আদালত অবমাননার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, নোটিশে তা জানতে চাওয়া হয়। সেদিন তাকে তলবও করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফজলুর রহমান আজ আদালতে হাজির হয়েছেন।
গত ৩০ নভেম্বরের আদেশে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানকে আদালতে সশরীরে হাজির হয়ে উত্থাপিত অভিযোগের ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়। এ সময় তাকে নিজের সকল অ্যাকাডেমিক সনদ ও আইনজীবী হিসেবে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রদত্ত সনদও নিয়ে আসতে নির্দেশ দেয় ট্রাইব্যুনাল। সেদিন শুনানিতে রাষ্ট্র পক্ষের প্রসিকিউশনে শুনানিতে ছিলেন প্রসিকিউর মিজানুল ইসলাম ও প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম।
এরপর অবশ্য তিনি অবমাননার অভিযোগে আদালতে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে লিখিত আবেদন করেছেন। গত ৩ ডিসেম্বর চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেন।
এর আগে, গত ২৬ নভেম্বর অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে আদালত অবমাননার অভিযোগ করে প্রসিকিউশন। মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের পর সম্প্রতি একটি টেলিভিশনের টকশোতে ফজলুর রহমান ট্রাইব্যুনাল ও রায় নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। এর সূত্র ধরে ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশন আদালত অবমাননার অভিযোগ করে।
