আল্লাহর পরে আদালতকে সম্মান করি: ফজলুর রহমান
আদালত অবমাননার অভিযোগে ট্রাইব্যুনালে আজ হাজির হয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন বিএনপি নেতা ও জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ফজলুর রহমান। তিনি বলেন, ‘আল্লাহর পরই আপনাদের প্রতি আমার সম্মান।’ একপর্যায়ে ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করে ট্রাইব্যুনাল বলেন, আপনার মতো ব্যক্তির কাছে এমন বক্তব্য আশা করি না।
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে কটূক্তি ও অবমাননাকর বক্তব্য প্রদানের অভিযোগে কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনে বিএনপির প্রার্থী ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে আনা আদালত অবমাননার অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি দিয়েছেন আদালত।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারিক প্যানেল এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি শেষে আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অন্য সদস্যরা হলেন, বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
আদালতে এদিন তার পক্ষে শুনানি করেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার কায়সার কামাল ও ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সজল ও মো. মাকসুদ উল্লাহ।
এর আগে শুনানিতে আইনজীবী ফজলুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে আমি কোনো বক্তব্য দিতে চাই না। তবে আল্লাহর পরে আদালতকে সম্মান করি, আমি নিঃশর্ত ক্ষমা চাই।
এর আগে, প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শুনানি নিয়ে গত ৩০ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তলব করে শুনানি ও আদেশের এই দিন ঠিক করেন। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) তাকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে এ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বলেন আদালত।
এছাড়া ওইদিন আদালত অবমাননার অভিযোগে ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করা হয়। আদালত অবমাননার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, নোটিশে তা জানতে চাওয়া হয়। সেদিন তাকে তলবও করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফজলুর রহমানকে আজ আদালতে হাজির হন।
