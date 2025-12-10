  2. আইন-আদালত

আদালত থেকে জঙ্গি ছিনতাই: আরও তিন আসামি কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৪৯ এএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
আদালত থেকে জঙ্গি ছিনতাই: আরও তিন আসামি কারাগারে
২০২২ সালের ২০ নভেম্বর পুলিশের ওপর পিপার স্প্রে করে দুই আসামিকে ছিনিয়ে নেয় সহযোগীরা/ফাইল ছবি

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামিকে (জঙ্গি) ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় তিন আসামিকে গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আলবিরুনী মীর এই আদেশ দেন।

কারাগারে পাঠানো আসামিরা হলেন- আব্দুস সবুর ওরফে রাজু, খাইরুল ইসলাম ওরফে জামিল ও আরাফাত রহমান।

আসামিপক্ষের আইনজীবী জায়েদুর রহমান জানান, আসামিরা মহানগর দায়রা জজ আদালত থেকে জামিনে ছিলেন। সর্বশেষ ৩০ সেপ্টেম্বর মামলার দিন ধার্য ছিল। তবে ওইদিন কোনো কার্যক্রম না হওয়ায় তাদের জামিন বাতিল করে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। পরে অন্য মামলায় গ্রেফতার হয়ে কারাগারে থাকা তিন আসামির গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করা হলে আদালত আজ শুনানি নিয়ে তাদের গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেন।

আরও পড়ুন
তিন বছরেও শেষ হয়নি আদালত থেকে জঙ্গি ছিনতাই মামলার তদন্ত

মামলার এজাহার অনুযায়ী, ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর মোহাম্মদপুর থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ২০ আসামির অভিযোগ গঠনের শুনানি শেষে তাদের সিএমএম আদালতের হাজতখানায় নেওয়া হচ্ছিল। এ সময় আদালত চত্বরের মূল ফটকে দুর্বৃত্তরা পুলিশের ওপর পিপার স্প্রে করে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামি আবু সিদ্দিক সোহেল ও মইনুল হাসান শামীমকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

ঘটনার পরদিন আদালতের প্রসিকিউশন বিভাগের পুলিশ পরিদর্শক জুলহাস উদ্দিন আকন্দ ২০ জনকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় মামলা করেন। এখন পর্যন্ত মামলায় ২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এমডিএএ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।