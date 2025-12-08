  2. আইন-আদালত

জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে প্রিজনভ্যানে ট্রাইব্যুনাল ছাড়লেন পলক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০০ পিএম, ০৮ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রিজনভ্যানে জুনাইদ আহমেদ পলক/ফাইল ছবি

প্রিজনভ্যানে জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল চত্বর ছেড়েছেন সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। এ সময় তার সঙ্গে জাতীয় সংগীত গান আরও কয়েকজন।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) জুলাই গণঅভ্যুত্থান ঘিরে হত্যা-গণহত্যার দায়ে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ ১৬ জনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এদিন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে অভিযোগের বিষয়ে অগ্রগতি তুলে ধরে প্রসিকিউটর গাজী এমএইচ তামিম আদালতকে জানান, তদন্ত শেষ করতে আরও দুই মাস সময় প্রয়োজন। তার সময় আবেদন মঞ্জুর করে আগামী বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি তদন্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল-১।

দুপুর ২টার পরপরই তাদের প্রিজনভ্যানে তোলা হয়। প্রিজনভ্যানে তুলতেই জাতীয় সংগীত গাইতে শুরু করেন পলক। তার সঙ্গে সুর মেলান আরও কয়েকজন।

এদিন হত্যার অভিযোগে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ ৪৫ জনের মধ্যে চারজনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

এর আগে এদিন সকালে কেরানীগঞ্জ, কাশিমপুর ও নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন কারাগার থেকে প্রিজনভ্যানে করে কড়া নিরাপত্তায় সাবেক মন্ত্রী, বিচারপতি, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সাবেক প্রতিমিন্ত্রী ও এমপিসহ ১৬ জনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

তারা হলেন-সাবেক শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, সাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক নৌমন্ত্রী শাজাহান খান, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাসদ সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জাহাংগীর আলম, সাবেক এমপি সোলাইমান সেলিম, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, শেখ হাসিনার সাবেক বেসরকারি শিল্প-বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার। তবে অসুস্থ থাকায় আনা হয়নি সাবেক এমপি কর্নেল ফারুক খানকে।

এর মধ্যে সালমান, আনিসুল, ইনু ও পলকের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা ফরমাল চার্জ দিয়েছে প্রসিকিউশন। ইনুর মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণও চলছে। এছাড়া জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে গণহত্যার দায়ে শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়সহ পলকের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল-১। একই সঙ্গে জয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। আর আনিসুল ও সালমানের ফরমাল চার্জে আনা হয় কারফিউ দিয়ে ছাত্র-জনতাকে হত্যার অভিযোগ। তাদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আমলে নিয়ে শুনানির জন্য দিন ঠিক করেছেন আদালত।

এছাড়া আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, যুবলীগের সভাপতিসহ সাতজনের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ হয়েছে। শিগগির প্রতিবেদন প্রসিকিউশনের কাছে আসবে বলে চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম জানিয়েছেন।। এর আগে, ২০২৪ সালের ১৭ অক্টোবর ওবায়দুল কাদেরসহ আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন ট্রাইব্যুনাল।

