৫ ব্যাংক একীভূতকরণের বৈধতা চ্যালেঞ্জের রিট খারিজ
সংকটে থাকা পাঁচটি বেসরকারি ব্যাংক একীভূত করার সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।
এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে সোমবার (৮ ডিসেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন।
রিটকারীর পক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ মাহসিব হোসাইন জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
আদালতে আজ রিটকারীর পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার সৈয়দ মাহসিব হোসাইন। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে রিটের বিরোধিতা করে শুনানি করেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার মোহাম্মদ আরশাদুর রউফ।
এর আগে সংকটে থাকা পাঁচ বেসরকারি ব্যাংক একীভূত করার সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়েছে। গত ১৮ নভেম্বর সাধারণ বিনিয়োগকারী শহিদুল ইসলামের পক্ষে ব্যারিস্টার মাহসিব হোসাইন এ রিট দায়ের করেন।
তিনি এক্সিম ব্যাংকের গ্রাহক ও বিনিয়োগকারী। রিটে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়।
রিটে প্রস্তাবিত ‘সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক’ গঠনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পাঁচ ব্যাংকের সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের তাদের বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডিং অনুপাতে শেয়ার দেওয়ার বিষয়ে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে আদালতের নির্দেশ চাওয়া হয়।
গত ৯ অক্টোবর সংকটে পড়া পাঁচ ব্যাংক একীভূত করার প্রস্তাব অনুমোদন করে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক এবং সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংককে একীভূত করে নতুন একটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।
নতুন ব্যাংকের জন্য দুটি নাম প্রস্তাব করা হয়েছে—‘ইউনাইটেড ইসলামিক ব্যাংক’ ও ‘সম্মিলিত ইসলামিক ব্যাংক’। ব্যাংকটি বাণিজ্যিকভাবে ও পেশাদারত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে বলে জানানো হয়েছে।
