বিজেএসএ সভাপতি মোহাম্মদ আলী, মহাসচিব মোস্তাফিজুর

প্রকাশিত: ০১:০২ এএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেএসএ) ২০২৬ মেয়াদের নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যশোরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ আলী হোসাইন। মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান।

মঙ্গলবার বিকেল ৩টা থেকে ই-মেইলের মাধ্যমে অনলাইনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়ে রাত পৌনে ৮টা পর্যন্ত চলে। ভোট শেষে প্রধান নির্বাচন কমিশনার পাবনার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. নূরে আলম ফলাফল ঘোষণা করেন।

কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন গোপালগঞ্জের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. রেজাউল করিম, ঢাকার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মো. জসিম উদ্দিন, জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার উপ-পরিচালক (যুগ্ম জেলা জজ) মুহা. মাসুদুজ্জামান এবং আইন কমিশনের অনুবাদ কর্মকর্তা (সিনিয়র সিভিল জজ) উজমা শুকরানা।

নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন ১০ জন—ফেরদৌস আরা, মো. আব্দুল মালেক, শাম্মী হাসিনা পারভীন, ফাহমিদা জাহাঙ্গীর, মো. ইয়াছির আরাফাত, মেহেদী হাসান মণ্ডল, মো. আব্দুছ সালাম, মোহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ, শ্যাম সুন্দর রায় এবং মুনতাসির আহমেদ। যুগ্ম মহাসচিব পদে নির্বাচিত হয়েছেন মো. তাজউল ইসলাম, ইফতি হাসান ইমরান, শাকিল আহমদ, ছগির আহমেদ ও মো. আহসান হাবিব।

সহকারী মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. আলমগীর হোসেন (শুভ), আব্দুল হান্নান (আফনান), জিয়া উদ্দিন আহমেদ, তাকিয়া সুলতানা এবং ইব্রাহিম খলিল মুহিম।

অন্যান্য পদগুলোতে নির্বাচিত হয়েছেন কোষাধ্যক্ষ মো. কুদরাত-ই-খোদা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনন্যা রায়, দপ্তর সম্পাদক মতিউর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম শরিয়ত উল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মো. মোস্তানছির রহমান, আপ্যায়ন সম্পাদক আবু তাহের তাহসান এবং তথ্য-প্রযুক্তি ও গবেষণা সম্পাদক মাহমুদুল হক।

সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন ১৬ জন। তারা হলেন নজরুল ইসলাম, মো. মজনু মিয়া, মো. তুহিনুল ইসলাম, সাদিয়া ইসলাম, ফারজানা দিবা লিসা, শম্পা ইসলাম, মুহাম্মদ আলী তালহা, তনয় সাহা, মোস. শারমিন খাতুন, মোছা. মৌসুফা তানিয়া, মো. বায়জিদ রায়হান, মো. রায়হান, সরওয়ার কামাল, রোজিনা আক্তার, সোহেল রানা এবং মোসা. জান্নাতুল নাইম মিতু।

