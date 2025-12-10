  2. আইন-আদালত

প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাবেক পরিচালক ইমরানের শেয়ার অবরুদ্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৯ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
মোহাম্মদ ইমরান ইকবালের ৩৬ কোটি ২০ লাখ ৪৪ হাজার ৫০ টাকার শেয়ার অবরুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত/ প্রতীকী ছবি

প্রিমিয়ার ব্যাংকের সাবেক পরিচালক মোহাম্মদ ইমরান ইকবালের ৩৬ কোটি ২০ লাখ ৪৪ হাজার ৫০ টাকার শেয়ার অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পর মঙ্গলবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন। বিষয়টি আজ বুধবার গণমাধ্যমে জানা যায়।

অভিযোগ অনুযায়ী, ইমরান ইকবালের মালিকানাধীন ১০টি প্রতিষ্ঠানের ৩২ লাখ ২৪ হাজার ৫০০টি শেয়ার এখন আদালতের নিষেধাজ্ঞার আওতায়।

আবেদনে দুদক জানায়, ইমরান ইকবাল মোট ৪৫ কোটি ৭৩ লাখ ১০ হাজার ৩৯৭ টাকা মূল্যমানের সম্পদ অর্জন করেছেন। ২০০৭-০৮ থেকে ২০২৩-২৪ করবর্ষ পর্যন্ত তিনি আয়কর নথিতে ৪৬ কোটি ৯৭ লাখ ৬৯ হাজার ৯১০ টাকা আয় দেন। এ সময়ে ব্যয় দেখানো হয়েছে ৬ কোটি ২৭ লাখ ৬৮ হাজার ৯৫০ টাকা।

পারিবারিক ব্যয় বাদ দিলে তার প্রকৃত নিট আয় দাঁড়ায় ৪০ কোটি ৭০ লাখ ৯৬০ টাকা। দুদকের অভিযোগ, জ্ঞাত আয়-উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৫ কোটি ৩ লাখ ৯ হাজার ৪৩৭ টাকার সম্পদ তিনি অসাধু উপায়ে অর্জন করেছেন। এ ঘটনায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারায় মামলা হয়েছে। এরই মধ্যে মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আদালতে দুদক জানায়, তদন্তের স্বার্থে ইমরান ইকবালের অস্থাবর সম্পদ হস্তান্তর রোধ করা প্রয়োজন। তার সব সম্পদ এখনো শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তিনি নিজের নামে থাকা শেয়ার যেন অন্যত্র সরাতে না পারেন, সে কারণেই আদালতের কাছে অবরোধের আবেদন করা হয়। আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন।

গত ২৫ নভেম্বর দুর্নীতির অভিযোগে এইচ বি এম ইকবাল, ইমরান ইকবালসহ ২০ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন আদালত।

