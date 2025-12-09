  2. আইন-আদালত

সাবেক প্রতিমন্ত্রীর স্ত্রীর আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ

প্রকাশিত: ০৪:৪৬ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা মহানগর জজ আদালত/ফাইল ছবি

সাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলীর স্ত্রী শামীমা জাফরিনের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এর বিচারক মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।

দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১২-১৩ করবর্ষ থেকে ২০২৩-২৪ করবর্ষ পর্যন্ত শামীমা জাফরিনের আয়কর জমা–সংক্রান্ত নথি, রিটার্নসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্র জব্দ করা জরুরি। মামলার সুষ্ঠু তদন্তে এসব তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দুদকের আইনজীবী দেলোয়ার জাহান রুমি বলেন, শামীমা জাফরিনের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলা তদন্তাধীন। এ কারণে মামলার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় আদালত তার আয়কর নথি জব্দের নির্দেশ দিয়েছেন।

