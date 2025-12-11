  2. আইন-আদালত

মানবাধিকার দিবসে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবীদের পদযাত্রা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৩ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবীদের পদযাত্রা/ছবি: সংগৃহীত

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা করেছে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবীদের সংগঠন ‘মানবিক আন্দোলন বাংলাদেশ’।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি ভবনের সামনে থেকে পদযাত্রাটি শুরু হয়ে মৎস্যভবন, জাতীয় প্রেসক্লাব হয়ে আবার সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে ফিরে আসে। পরে আইনজীবী সমিতি ভবনের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের মুখ্য সংগঠক মাকসুদ উল্লাহ। তিনি বলেন, মানবাধিকার প্রত্যেক মানুষের জন্মগত মর্যাদা, সাম্য ও অধিকারের কথা বলে। কিন্তু বাংলাদেশে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ আমলে সেই মানবাধিকার বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে, মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, মানবাধিকারের আলো ম্লান হয়েছে, স্বাধীনতা শৃঙ্খলিত হয়েছে। প্রায় ১৬ বছর ধরে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনামলে আমাদের দেশে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। ক্রসফায়ার বা কথিত বন্দুকযুদ্ধের নামে বিনাবিচারে হত্যা, গুম বা জোরপূর্বক নিখোঁজ করার মতো মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে পতিত আওয়ামী লীগ সরকার।

সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহাদাত হোসেন আদিলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সুপ্রিম কোর্ট ইউনিটের সদস্যসচিব গাজী তৌহিদুল ইসলাম, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মিনারা খাতুন লাকী, কাজী রওশন দিল আফরোজ, মিজানুর রহমান টিটু, সিদ্দিক আজাদ প্রমুখ।

সমাবেশের শেষে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব আবদুল্লাহ আল মাহবুব।

