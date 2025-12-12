এস আলমের ১৯৩৬ একর জমি জব্দের আদেশ
চট্টগ্রামভিত্তিক শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী এস আলম গ্রুপের কর্ণধার মোহাম্মদ সাইফুল আলম (এস আলম) ও তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে থাকা ১ হাজার ৯৩৬ দশমিক ৫০ একর জমি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব সম্পদের আনুমানিক বাজারমূল্য ১৬ হাজার ৯৪০ কোটি ৬ লাখ ৮৬ হাজার ৭৭৩ টাকা।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।
দুদকের পক্ষে জমি জব্দের এ আবেদন করেন সংস্থাটির সহকারী পরিচালক তাহাসিন মুনাবীল হক।
আবেদনে জানানো হয়, সাইফুল আলম, তার পরিবার ও সংশ্লিষ্ট সত্তার নামে মোট ১ হাজার ৯৩৬ দশমিক ৫০ একর জমি শনাক্ত হয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় ১৬ হাজার ৯৪০ কোটি ৬ লাখ ৮৬ হাজার টাকা।
এতে আরও উল্লেখ করা হয়, মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ অনুসন্ধানে গঠিত যৌথ টিমের প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে তা আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং সেই অর্থে দেশে-বিদেশে সম্পদ অর্জন করা হয়েছে।
তদন্তে উঠে আসে, সাম্প্রতিক সময়ে এসব সম্পদ অন্যের কাছে হস্তান্তর বা স্থানান্তরের চেষ্টা চলছে। দুদকের মতে, অনুসন্ধান শেষ হওয়ার আগেই সম্পদ সরিয়ে ফেললে ভবিষ্যতে অর্থ পুনরুদ্ধার কঠিন হয়ে পড়বে। তাই তদন্ত চলমান অবস্থায়ই সম্পদ জব্দ করা জরুরি।
