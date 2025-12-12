  2. আইন-আদালত

এনবিআরের বরখাস্ত কর্মকর্তা রানার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৬ এএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবন/ফাইল ছবি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাময়িক বরখাস্ত অতিরিক্ত কর কমিশনার মির্জা আশিক রানার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।

দুদকের পক্ষে আবেদন করেন সংস্থাটির উপ-সহকারী পরিচালক আবু মোহাম্মদ আনোয়ার মাসুদ।

দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, মির্জা আশিক রানার দাখিল করা সম্পদ বিবরণী যাচাইয়ের অভিযোগ অনুসন্ধানে একজন অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। অনুসন্ধান চলাকালে গোপন সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তিনি দেশত্যাগ করলে চলমান অনুসন্ধান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তার বিদেশ গমন নিষিদ্ধ করা জরুরি।

শুনানি শেষে আদালত মির্জা আশিক রানার বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞার আবেদন মঞ্জুর করে আদেশ দেন।

