কোটা জালিয়াতির অভিযোগ
জনপ্রশাসন কর্মকর্তা ও পরিবারের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
জালিয়াতির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরি পাওয়ার অভিযোগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) কামাল হোসেনসহ পাঁচজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। ওই কর্মকর্তার পরিবারের সদস্যরাও এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকবেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ আদেশ দেন।
দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক মনজুরুল ইসলাম মিন্টু বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে এ আবেদন করেন।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও ৩৫তম বিসিএসে প্রশাসন ক্যাডারে চাকরি পেতে কামাল হোসেন জালিয়াতি করে নিজের চাচা আহসান হাবীব ও চাচি সানোয়ারা খাতুনকে জন্মদাতা বাবা-মা হিসেবে দেখান। এভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে প্রতারণা ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা হাসিলের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা চলমান।
তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে আবেদনে আরও বলা হয়, অভিযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কামাল হোসেন, তার বাবা-মা ও স্বজনরা দেশত্যাগের চেষ্টা করতে পারেন। এতে মামলার তদন্ত ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই পাঁচজনের বিদেশযাত্রা বন্ধে আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।
আদালত ওই আবেদন মঞ্জুর করে তাদের বিরুদ্ধে দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।
