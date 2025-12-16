সূর্যবংশীকে ছাপিয়ে ব্যাট হাতে ঝড় অভিজ্ঞানের, করলেন ২০৯ রান

সূর্যবংশীকে ছাপিয়ে ব্যাট হাতে ঝড় অভিজ্ঞানের, করলেন ২০৯ রান
১২৫ বলে ২০৯ রান! পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞান কুন্ডুর ব্যাটে ঝড়, ছোটদের এশিয়া কাপে বৈভবকে ছাপিয়ে গেল প্রতিদিন ১০ হাজার বল খেলা ব্যাটার অভিজ্ঞান কুন্ডু। সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে ১৭১ রান করেছিল বৈভব। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে অভিজ্ঞান করেছে অপরাজিত ২০৯ রান।
মাত্র চারদিনের মধ্যে ভেঙে গেল বৈভব সূর্যবংশীর রেকর্ড। চারদিন আগে ছোটদের এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে ৯৫ বলে ১৭১ রানের ইনিংস খেলেছিলেন বৈভব। সেটাই ছিল ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে ছোটদের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক রান।
বুধবার বৈভবকে ছাপিয়ে গেল অভিজ্ঞান কুন্ডু। এশিয়া কাপেই মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ১২৫ বলে অপরাজিত ২০৯ রান ইনিংস খেললো সে। ছোটদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম কোনও ভারতীয় ব্যাটার ডাবল সেঞ্চুরি করলো। ৮০ বলে সেঞ্চুরি করার পর ১২৫ বলে করলো ২০৯ রান। অর্থ্যাৎ, পরের ৪৫ বলে করেছে ১২৫ রান।
বৈভবের শতরান করা সহজ ছিল। কারণ, ইনিংস ওপেনিং করে থাকেন তিনি। বুধবার মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধেও ওপেন করতে নেমে ২৬ বলে ৫০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন বৈভব। অভিজ্ঞান সেখানে ক্রিজে নামে পাঁচ নম্বরে। মিডল অর্ডারে নেমে ডাবল সেঞ্চুরি, সহজ কথা নয়।
অভিজ্ঞান যখন ব্যাট করতে নামে তখন ভারতের রান ১০.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৭। সেখান থেকে প্রায় ৪০ ওভার ব্যাট করল সে। খেলল ১২৫ বল। মারল ১৮ চার ও ৯ ছক্কা। ১৬৭.২০ স্ট্রাইক রেটে ২০৯ রান করে অপরাজিত থাকল অভিজ্ঞান। তার ব্যাটে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেট হারিয়ে ৪০৮ রান করল ভারত। ভেদান্ত ত্রিবেদি করেন ৯০ রান।
জবাব দিতে নেমে ৯৩ রানে অলআউট হয়ে গেছে মালয়েশিয়া। ফলে ৩১৫ রানের বিশাল এক জয় পেয়েছে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দল। দিপেস বেদ্রেন্দ্রন নেন ৫ উইকেট।
আইএইচএস/