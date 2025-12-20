  2. খেলাধুলা

প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজশাহী, দলে কোনো ঘাটতি দেখছেন না কোচ

ক্রীড়া প্রতিবেদক ক্রীড়া প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:০৩ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজশাহী, দলে কোনো ঘাটতি দেখছেন না কোচ

বিপিএল শুরুর আগেই সবচেয়ে গোছানো দলগুলোর একটি হিসেবে আলোচনায় এসেছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। নতুন দল হলেও প্রস্তুতি, অনুশীলন ও পরিকল্পনায় কোনো ঘাটতি রাখতে চাননি হেড কোচ হান্নান সরকার। শনিবার অনুশীলন শেষে তিনি জানিয়েছেন, নিলামের আগেই নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে দল গঠন করেছে রাজশাহী।

হান্নান বলেন, অকশনের আগে আমরা যেভাবে প্ল্যান করেছি, অকশন শেষ হওয়ার পরেও আমরা সেই প্ল্যানের সঙ্গে ম্যাচ করতে পেরেছি। দেশি ও বিদেশি প্লেয়ার মিলিয়ে প্রতিটা পজিশনে আমরা ম্যাচআপ করার চেষ্টা করেছি।

তার মতে, শক্তি বা দুর্বলতা আলাদা করে না দেখে পুরো দলটাকে একটি ইউনিট হিসেবে ভাবছেন তারা। হান্নান বলেন, ‘আমি এখনই কোনো জায়গাকে আলাদা করে স্ট্রং বা উইক বলতে চাই না। কারণ আমার মনে হয় প্রতিটা জায়গাতেই রোল অনুযায়ী প্লেয়ার আছে।’

দলের বড় শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে খেলোয়াড়দের রোল ক্লিয়ারিটি। হান্নান জানান, ট্রেনিংয়ের শুরু থেকেই প্রত্যেক খেলোয়াড়কে তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ‘প্লেয়াররা জানে সে কোন পরিস্থিতিতে খেলবে, তার কাছ থেকে কী চাওয়া হচ্ছে। সেই অনুযায়ী তারাও নিজেদের প্রস্তুত করছে।’

রাজশাহীর আরেকটি দিক হলো মানসিক প্রস্তুতি। কোচের মতে, শুধু স্কিল নয়, পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাই বড় ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয়। হান্নান বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করছি প্লেয়ারদের এমনভাবে তৈরি করতে, যেন চাপের মধ্যেও তারা নিজের রোলটা ঠিকভাবে পালন করতে পারে।’

এসকেডি/এমএমআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।