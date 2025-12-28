  2. আইন-আদালত

ঋণখেলাপি থেকে অব্যাহতি চেয়ে আপিল বিভাগে মান্নার আবেদন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০১ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
মাহমুদুর রহমান মান্না/ফাইল ছবি

ঋণখেলাপির তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে করা রিট খারিজ করে দেওয়া হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন করেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ আবেদন করা হয়। বিষয়টি আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালতে শুনানি হতে পারে।

গত বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) ঋণখেলাপির তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশনা চেয়ে মান্নার করা রিট খারিজ করে দেন হাইকোর্ট। বিচারপতি বজলুর রহমান ও বিচারপতি মনজুর আলমের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

এই আদেশের ফলে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে মাহমুদুর রহমান মান্নার প্রার্থিতা থাকছে না।

জোটভিত্তিক নির্বাচনি সমঝোতার অংশ হিসেবে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-২ আসনটি মান্নাকে ছেড়ে দিয়েছিল বিএনপি।

গত ১০ ডিসেম্বর মাহমুদুর রহমান মান্নার নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠান আফাকু কোল্ড স্টোরেজ লিমিটেডের কাছে খেলাপি ৩৮ কোটি ৪ লাখ ৭৬ হাজার টাকা আদায়ের জন্য ‘কল ব্যাক নোটিশ’ জারি করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বগুড়া বড়গোলা শাখা।

মান্না ও তার দুই অংশীদারের ঠিকানায় পাঠানো নোটিশে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে বকেয়া অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ না করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয় নোটিশে।

