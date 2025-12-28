  2. আইন-আদালত

ভিত্তিহীন তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ

এ্যাপোলো ও মল্লিকের বিরুদ্ধে মাহমুদুর রহমানের মামলার আবেদন

প্রকাশিত: ০২:০৫ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান/ ছবি: সংগৃহীত

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে মানহানিকর ও মিথ্যা তথ্য প্রচারের অভিযোগে বিএনপির তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান (এপোলো) এবং লেখক ও কলামিস্ট এফ এম রাশেদুল হক মল্লিক মারুফের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সকালে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানার আদালতে তিনি এই মামলার আবেদন করেন। আদালত বাদীর জবানবন্দি রেকর্ড করে এ বিষয়ে আদেশ পরে দেবেন বলে অপেক্ষমাণ রেখেছেন।

আদালত সূত্র জানায়, মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ, মানহানিকর এবং ভিত্তিহীন তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ আনা হয়েছে এ মামলায়। আবেদনে বাদী উল্লেখ করেন, এই দুই ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তার ব্যক্তিগত ও পেশাগত ইমেজ ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করেছেন, যা দণ্ডবিধির মানহানি সংশ্লিষ্ট ধারায় অপরাধ।

সকালে মামলার আবেদন নিয়ে সশরীরে আদালতে উপস্থিত হন মাহমুদুর রহমান। জবানবন্দি দেওয়ার পর তিনি আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করেন। এখন আদালতের আদেশের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু হবে।

