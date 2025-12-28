জামায়াতের সঙ্গে জোট নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি: আখতার

জামায়াতের সঙ্গে জোট নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি: আখতার
জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে এনসিপির জোটের বিষয়ে এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আন্দোলনের যে সংস্কারের কথা বলা হয়েছিল, তা বাস্তবায়ন করার জন্য সমঝোতার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলমান বলে জানিয়েছেন এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রাঙ্গণে এসব কথা বলেন আখতার হোসেন।
রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতি ও জোট গঠন নিয়ে জাগো নিউজের এক প্রশ্নের জবাবে আখতার হোসেন বলেন, সংস্কারের লক্ষ্য অর্জনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য ও আলোচনার পথ সবসময় খোলা রয়েছে।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক কারণে দায়ের করা দুই মামলায় জামিন পেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শীর্ষ এই নেতা। রোববার দুপুরে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তার এই জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।
পরে তার আইনজীবী আবদুল্লাহ আল ফারুক জাগো নিউজকে বলেন, আখতারের বিরুদ্ধে মোট ছয়টি মামলা ছিল। এর মধ্যে কয়েকটি মামলা থেকে তিনি খালাস পেয়েছেন এবং আজ শাহবাগ থানার দুটি মামলায় জামিন পেলেন।
আইনজীবী আবদুল্লাহ আল ফারুক জানান, আজ জামিন পাওয়া দুটি মামলাসহ শাহবাগ থানায় দায়ের করা এসব রাজনৈতিক মামলা থেকে তার মক্কেলের স্থায়ী মুক্তি ও দ্রুত নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন তারা।
আদালত প্রাঙ্গণে জামিন পাওয়ার পর গণমাধ্যমকর্মীদের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আখতার হোসেন বলেন, এই মামলাগুলো বিগত সরকারের সময়ে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল। একটি মামলা ছিল মোদি বিরোধী আন্দোলন এবং অন্যটি আবরার ফাহাদ হত্যার প্রতিবাদ কর্মসূচির দায়ে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দেড় বছর সময় পার হয়ে গেলেও এই মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলাগুলো কেন নিষ্পত্তি করা হয়নি, তা নিয়ে ক্ষুব্ধ তিনি।
