খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে প্রধান বিচারপতির শোক

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে প্রধান বিচারপতির শোক
তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীসহ সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতিবৃন্দ। শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন তারা।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাত ৮টার দিকে সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলামের সই করা এক শোকবার্তায় এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
শোকবার্তায়, খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়েছে। জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনে তাকে আসীন করার জন্য মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে।
