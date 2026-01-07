আলী আজম ও তার স্ত্রীর ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ
সাবেক সংসদ সদস্য আলী আজম মুকুল ও তার স্ত্রী জাহানারা ইয়াসমিনের নামে থাকা অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ (ফ্রিজিং) করার আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পর বুধবার (৭ জানুয়ারি) ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। আলী আজম মুকুল ভোলা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ছিলেন।
দুদক সূত্রে জানা যায়, আলী আজম মুকুলের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার সূত্রে তার নামে অর্জিত অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করার জন্য ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে আবেদন করা হয়। আবেদনটি করা হয় দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ (সংশোধিত বিধিমালা ২০১৯) এর বিধি-১৮ অনুযায়ী। মামলাটি দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এর মামলা নম্বর ০২ (তারিখ ০৬ অক্টোবর ২০২৫)।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, আলী আজম মুকুল দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় দায়ের করা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। তদন্তকালে তার নামে অর্জিত অস্থাবর সম্পদ হস্তান্তর, স্থানান্তর বা মালিকানা পরিবর্তনের আশঙ্কা থাকায় সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এসব সম্পদ অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়।
আদালতের আদেশে আলী আজম মুকুলের নামে ন্যাশনাল ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় থাকা একাধিক সঞ্চয়ী হিসাব ও ডিপিএস হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এসব হিসাবে কয়েক লাখ থেকে কয়েক কোটি টাকা পর্যন্ত স্থিতি রয়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
একই সঙ্গে আলী আজম মুকুলের স্ত্রী জাহানারা ইয়াসমিনের নামেও থাকা অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করার আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত।
জাহানারা ইয়াসমিনের বিরুদ্ধে দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এর মামলা নম্বর ০৩ (তারিখ ০৬ অক্টোবর ২০২৫) দায়ের রয়েছে। এ মামলাটি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারায় দায়ের করা হয়।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, জাহানারা ইয়াসমিনের নামে ন্যাশনাল ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকের শাখায় সঞ্চয়ী হিসাব, এফডিআর ও এবিএস হিসাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ রয়েছে। এসব সম্পদ স্থানান্তর বা মালিকানা পরিবর্তনের আশঙ্কা থাকায় মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত হিসাবগুলো অবরুদ্ধ রাখা জরুরি।
দুদকের সহকারী পরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম আদালতে আবেদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় নথিপত্র দাখিল করেন। শুনানি শেষে আদালত উভয় আবেদনের যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিয়ে আলী আজম মুকুল ও তার স্ত্রী জাহানারা ইয়াসমিনের নামে থাকা অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করার আদেশ দেন।
এমডিএএ/এমএএইচ/এএসএম