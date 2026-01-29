  2. আইন-আদালত

গান বাংলার তাপসের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা, আয়কর নথি চেয়েছে সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৯ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল গান বাংলার চেয়ারম্যান কৌশিক হোসেন তাপসের বিদেশে যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন আদালত। একই সঙ্গে তার ও তার স্ত্রী ফারজানা মুন্নীর আয়কর সংক্রান্ত নথি তদন্ত সংস্থা সিআইডিকে সরবরাহ করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ সিআইডির করা পৃথক দুটি আবেদনের শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালত সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সিআইডির আবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পূর্বঘোষিত কর্মসূচির সময় কৌশিক হোসেন তাপস দেশি ও বিদেশি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ছাত্রদের ওপর অতর্কিত হামলা ও গুলিবর্ষণের ঘটনায় জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ওই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে একাধিক ব্যক্তি গুরুতর শারীরিক ক্ষতির শিকার হন। এ সংক্রান্ত ঘটনায় উত্তরাপূর্ব থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

সিআইডির আবেদনে আরও বলা হয়, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিল করা নথি সিআইডি সদরদপ্তরের যাচাই-বাছাই কমিটি পর্যালোচনা করেছে। এর ভিত্তিতে কৌশিক হোসেন তাপসের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা হচ্ছে।

আবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়, সন্দেহভাজন ব্যক্তি বিদেশে চলে গেলে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা জরুরি হয়ে পড়ে।

একই দিনে দাখিল করা অপর আবেদনে কৌশিক হোসেন তাপস ও তার স্ত্রী ফারজানা মুন্নীর আয়কর নথি তদন্তের স্বার্থে সিআইডিকে সরবরাহ করার নির্দেশনা চাওয়া হয়, যা আদালত মঞ্জুর করেন।

