বিয়ের পর হঠাৎ ওজন বেড়ে গেছে? জানুন রহস্য

বিয়ের পর হঠাৎ ওজন বেড়ে গেছে? জানুন রহস্য
বিয়ের কিছুদিন পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনেকেই অবাক হয়ে যান এটা ভেবে যে, কবে, কীভাবে শরীরটা ভারী হয়ে গেল? আগে যে জামাটা সহজেই পরা যেত, এখন সেটাই ফিট। নারী কিংবা পুরুষ, এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন দুজনই। বিষয়টি অস্বাভাবিক নয়, বরং দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কিছু অভ্যাস, মানসিক পরিবর্তন ও শারীরিক প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক ফল।
তবে এই ওজন বেড়ে যাওয়া শুধুই অতিরিক্ত খাওয়ার কারণে নয়; এর পেছনে রয়েছে জীবনযাপনের ছন্দ বদল, হরমোনের ওঠানামা, ঘুমের অনিয়ম থেকে শুরু করে সামাজিক অভ্যাসের প্রভাব। তাহলে বিয়ের পর হঠাৎ ওজন বাড়ার পেছনের সেই অজানা রহস্যগুলো কী? চলুন জেনে নেওয়া যাক।
জীবনযাপনের ধরনে পরিবর্তন
বিয়ের আগে অনেকেই নিয়মিত হাঁটা, ব্যায়াম বা সক্রিয় জীবনযাপনে অভ্যস্ত থাকেন। কিন্তু বিয়ের পর সংসারের ব্যস্ততা, কাজের চাপ ও পারিবারিক দায়িত্ব বাড়ার কারণে শারীরিক পরিশ্রম কমে যায়। এছাড়া একসঙ্গে খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে ওঠে, যা স্বাভাবিকভাবেই বাড়িয়ে দেয় খাবারের পরিমাণ।
খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব
দম্পতিরা একসঙ্গে সময় কাটাতে গিয়ে প্রায়ই ভাজাপোড়া, মিষ্টি বা রেস্তোরাঁর খাবারের দিকে ঝুঁকে পড়েন। রাত জেগে গল্প করা, দেরিতে রাতের খাবার খাওয়া কিংবা নিয়মের বাইরে স্ন্যাকস খাওয়ার প্রবণতাও বাড়ে। এসব অভ্যাস দীর্ঘমেয়াদে ওজন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।
সামাজিক দাওয়াত ও উৎসব
বিয়ের পরের কয়েক মাসে আত্মীয়স্বজনের বাসায় দাওয়াত বা নিজেদের বাসায় অতিথি আপ্যায়ন প্রায় নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এসব দাওয়াতে সাধারণত উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাবার পরিবেশন করা হয়, যা ওজন বাড়ানোর একটি বড় কারণ।
মানসিক স্বস্তি ও ‘কমফোর্ট ইটিং’
নতুন জীবনে মানসিক স্থিতি ও নিরাপত্তাবোধ তৈরি হলে অনেকেই আরামপ্রিয় হয়ে পড়েন। আনন্দ, ভালোবাসা কিংবা মানসিক স্বস্তির সঙ্গে খাবারকে জুড়ে দেওয়ার প্রবণতাকে বলা হয় কমফোর্ট ইটিং, যা অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণের মাধ্যমে ওজন বাড়াতে পারে।
হরমোনজনিত কারণ
নারীদের ক্ষেত্রে বিয়ের পর হরমোনের পরিবর্তন তুলনামূলক বেশি দেখা যায়, বিশেষ করে গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের সময়। গর্ভাবস্থায় ওজন বাড়া স্বাভাবিক হলেও প্রসবের পর তা কমানো অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। পুরুষদের ক্ষেত্রেও মানসিক চাপ, কাজের দায়ভার ও বয়সজনিত হরমোনের সামান্য পরিবর্তন বিপাকক্রিয়াকে ধীর করে দিতে পারে।
ঘুমের অনিয়ম
বিয়ের পর ঘুমের সময়সূচি ও মানে পরিবর্তন আসে। পর্যাপ্ত ঘুম না হলে শরীরের ক্ষুধা ও তৃপ্তি নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এর ফলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়, যা ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ায়।
তথ্যসূত্র: হার্ভার্ড হেলথ পাবলিশিং ও মায়ো ক্লিনিক
