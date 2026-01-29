জাগো এন্টারটেইনমেন্টে দেখা যাচ্ছে ফারহান-মাহির ‘শুধু তোমারই অপেক্ষায়’
ভালোবাসা, অপেক্ষা আর নীরব আবেগের গল্প নিয়ে দর্শকের সামনে এসেছে নতুন একক নাটক ‘শুধু তোমারই অপেক্ষায়’। নাটকটি মুক্তি পেয়েছে আজ (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টায় জাগো এন্টারটেইনমেন্টের ইউটিউব চ্যানেলে।
নাটকটির পরিচালনায় রয়েছেন বি ইউ শুভ। গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন অ্যালেক্স উজ্জ্বল। এতে জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন মুশফিক আর ফারহান ও সামিরা খান মাহি।
পরিচালক জানান, ভালোবাসার প্রচলিত প্রকাশভঙ্গির বাইরে গিয়ে ‘শুধু তোমারই অপেক্ষায়’ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে অপেক্ষার গভীরতা-যেখানে অনুভূতি প্রকাশের চেয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় ভালোবাসা।
‘শুধু তোমারই অপেক্ষায়’ নাটকে গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন লুতফের রহমান জর্জ। চরিত্রগুলোর সম্পর্কের টানাপোড়েন ও মানসিক দ্বন্দ্ব অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অভিনয়শিল্পীরা।
নাটকটির সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন মোস্তাক মোর্শেদ। সম্পাদনা ও কালার গ্রেডিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন আকাশ সরকার। সংগীত পরিচালনায় রয়েছেন সজীব দাস। সব মিলিয়ে নাটকটির ভিজ্যুয়াল ও আবহ দর্শকদের জন্য তৈরি করবে এক নান্দনিক অভিজ্ঞতা।
এমআই/এলআইএ