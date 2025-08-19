ব্ল্যাক কফি নাকি ব্ল্যাক টি
চায়ের দোকান কিংবা অফিস ক্যান্টিন, প্রতিদিনের আড্ডায় ব্ল্যাক কফি ও ব্ল্যাক টি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতেই পারে। কেউ বলেন, ব্ল্যাক কফি মানেই তৎক্ষণাৎ এনার্জি; আবার কেউ বলবেন, ব্ল্যাক টি-ই সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর। আসলে দুটিই জনপ্রিয় পানীয়, তবে শরীরের ওপর এদের প্রভাব ভিন্ন। কোনটা বেছে নেবেন, তা নির্ভর করবে আপনার শরীরের প্রয়োজন ও অভ্যাসের ওপর।
ব্ল্যাক কফির শক্তি
কফি বিন ভাজা ও গুঁড়া করার পর গরম পানিতে মিশিয়ে তৈরি হয় ব্ল্যাক কফি। এতে থাকে উচ্চমাত্রার ক্যাফেইন, যা মুহূর্তে শরীর চাঙ্গা করে দেয়। অফিসে ঘুমের ঘোর কাটাতে বা দীর্ঘ পড়াশোনার সময় মনোযোগ বাড়াতে অনেকেই ব্ল্যাক কফির ওপর ভরসা রাখেন। গবেষণা বলছে, সীমিত পরিমাণে ব্ল্যাক কফি পান করলে মস্তিষ্ক সক্রিয় থাকে, বিপাকক্রিয়া দ্রুত হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস ও আলঝেইমারের ঝুঁকি কমে। আবার ফ্যাটি লিভারের জন্যেও এটি উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।
তবে এর একটি নেতিবাচক দিকও আছে। অতিরিক্ত ব্ল্যাক কফি ঘুম নষ্ট করতে পারে, হৃদস্পন্দন বাড়াতে পারে এবং অনেকের ক্ষেত্রে পেটের অস্বস্তি তৈরি করে। তাই দিনে দুই থেকে তিন কাপের বেশি না খাওয়াই ভালো।
ব্ল্যাক টির গুণ
চায়ের পাতাকে সরাসরি ফুটিয়ে তৈরি হয় ব্ল্যাক টি। গ্রিন টির মতোই এতে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা শরীরের টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে। নিয়মিত ব্ল্যাক টি পান রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এবং হজমশক্তি বাড়ায়।
ব্ল্যাক টিতে ক্যাফেইন আছে ঠিকই, তবে কফির তুলনায় কম। ফলে যাদের ক্যাফেইন সেনসিটিভিটি আছে, তাদের জন্য কফির তুলনায় ব্ল্যাক টি বেশি নিরাপদ। এছাড়া বিকেলের ক্লান্তি কাটাতে কিংবা হালকা আড্ডায় ব্ল্যাক টি-ই যথেষ্ট।
কোনটা বেছে নেবেন?
>> আপনি যদি দ্রুত এনার্জি চান, সকাল শুরু করতে বা রাতের পড়াশোনায় জেগে থাকতে চান, তবে ব্ল্যাক কফি উপযোগী।
>> আবার আপনি যদি প্রতিদিন নিয়ম করে স্বাস্থ্যকর পানীয় হিসেবে কিছু খুঁজছেন, যেটি দীর্ঘমেয়াদে শরীর ভালো রাখবে, তবে ব্ল্যাক টি হতে পারে সেরা বিকল্প।
>> মূল কথা হলো, পরিমাণের ওপর গুরুত্ব দিন। অল্প ব্ল্যাক কফি কিংবা নিয়মিত পরিমিত ব্ল্যাক টি—দুটোই আপনার শরীরের জন্য উপকারী হতে পারে।
ব্ল্যাক কফি ও ব্ল্যাক টি—দুটিই শরীরের জন্য উপকারী, তবে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে। যিনি তৎক্ষণাৎ এনার্জি চান, তার জন্য ব্ল্যাক কফি, আর যিনি দীর্ঘমেয়াদে সুস্থতা চান, তার জন্য ব্ল্যাক টি। তাই দুটোই পান করা যায়, শুধু খেয়াল রাখতে হবে যেন অতিরিক্ত না হয়।
সূত্র: হাভার্ড টি.এইচ. চ্যান স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন, সায়েন্টিফিক আমেরিকান, ইন্টিগ্রিস হেলথ
