রাতে এক কাপ চা, দূর হবে অনিদ্রা
বর্তমানে কমবেশি সবাই দিনের বেশিরভাগ সময় কাটান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে। দিনের বিভিন্ন সময় কাজের ফাঁকে, রাতে ঘুমানোর আগে ফেসবুক স্ক্রল করা আসক্তিতে পরিণত হয়েছে। এই আসক্তির ফলে রাত জাগেন বেশিরভাগ মানুষ। বেশি রাতে ঘুমাতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি। ঘুম ঠিকমতো হয় না। দেখা দেয় অনিদ্রার সমস্যা।
অনেকেই ঘুমের সমস্যা দূর করতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে থাকেন। দীর্ঘদিন ঘুমের ওষুধ সেবন স্বাস্থ্যকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয়। এছাড়া নিয়মিত ঘুম না হলে গ্যাস্ট্রিক, কোষ্টকাঠিন্যসহ শারীরিক ও মানসিক নানান সমস্যা বাড়িয়ে তোলে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
ঘুমের সমস্যার সমাধান হতে পারে প্রাকৃতিক উপাদান অশ্বগন্ধা। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে নানান কাজে ব্যবহার হচ্ছে আয়ুর্বেদের এই উপাদান। স্ট্রেস দূর করা, ডায়াবেটিস প্রতিরোধ, তারুণ্য ধরে রাখাসহ আরও অনেক উপকার করে অশ্বগন্ধা। তাই নিয়মিত রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এক কাপ অশ্বগন্ধার চা খেতে পারেন। এতে স্ট্রেস লেভেল কমবে এবং ঘুম ভালো হবে।
আসুন জেনে নেওয়া যাক অশ্বগন্ধার চা আরও কী কী স্বাস্থ্য উপকার করতে পারে-
অ্যাংজাইটি কমাবে
প্রতিদিনের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব আমাদের মানসিক চাপ বাড়িয়ে তোলে। এই সমস্যাগুলো এড়ানোর জন্য অশ্বগন্ধার চা খেতে পারেন। এই চা মানসিক চাপ কমায়। এটি কর্টিসলের মতো কমিয়ে স্ট্রেস এবং উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করতে পারে।
স্মৃতিশক্তি বাড়বে
আমাদের ব্যস্ত জীবনে নিজের জন্য কোনো সময় বরাদ্ধ নেই। ব্যস্ততার কারণে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় না থাকার ফলে, আমাদের ভাবনাচিন্তা করার ক্ষমতা কমে যায়। ঘুমের অসুবিধা হয়। এই সমস্যা এড়াতে অশ্বগন্ধার চা খেতে পারেন। এতে আরাম পাবেন। কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়বে। স্মৃতিশক্তিও বাড়বে। ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ (এন আই এইচ) মতে, অশ্বগন্ধা চায়ের অ্যাডাপ্টোজেনিক বৈশিষ্ট্যগুলো কর্টিসলের মতো স্ট্রেস হরমোন কমিয়ে মন ও শরীরকে শান্ত করতে সাহায্য করে।
রাতে ঘুম ভাঙবে না
অনেক সময় ৮ ঘণ্টা ঘুমানোর পরও শরীরে সতেজভাব আসে না। এই সমস্যা একেবারেই দূর করতে সাহায্য করবে অশ্বগন্ধার চা। অশ্বগন্ধার চা মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে রাতে ঘুম ভালো হয়। মাঝরাতে বারবার ঘুম ভেঙে যায় না।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে
অশ্বগন্ধার চা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ। এটি ফ্রি র্যাডিকেলের সঙ্গে লড়াই করে এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়। এতে যেমন মানসিক চাপ কমে, তেমনই একাধিক রোগের ঝুঁকিও প্রতিরোধ করা যায়।
রক্তে শর্করার মাত্রা কমাবে
অশ্বগন্ধা রক্তে শর্করার মাত্রার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে অশ্বগন্ধা সাপ্লিমেন্টেশন হিসেবে কাজ করে। যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তাই ঘুমানোর আগে অশ্বগন্ধা চা পান করা যেতে পারে।
যেভাবে বানাবেন অশ্বগন্ধার চা-
১-২ চা চামচ শুকনো অশ্বগন্ধার শিকড় পানিতে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। এরপরে চা ছেঁকে নিন। আদা বা লেবুর রস মিশিয়ে নিন। মিষ্টির প্রয়োজন হলে মধু মিশিয়ে নিন। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার ৩০ মিনিট আগে অশ্বগন্ধার চা পান করুন।
অশ্বগন্ধা চা যারা খাবেন না
> গর্ভবতী কিংবা দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য এটি খাওয়া নিরাপদ নয়।
> ঘুমের ওষুধের সঙ্গে অশ্বগন্ধা চা গ্রহণ করা যাবে না। এতে অতিরিক্ত ঘুম হতে পারে।
> যাদের অটো-ইমিউন রোগ আছে। তারা এটি খেতে পারবেন না। অটো-ইমিউন হলো, শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুলবশত শরীরের সুস্থ কোষ ও টিস্যুগুলোকে আক্রমণ করা।
> যাদের খুব সম্প্রতি সার্জারি হয়েছে কিংবা হবে, তারা এই চা পান করবেন না।
> যাদের থাইরয়েডজনিত সমস্যা রয়েছে। তারা এই চা থেকে দূরে থাকুন।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
