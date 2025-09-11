করলার বীজ খেলে হতে পারে মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা
করলা স্বাদে তেতো হলেও এটি স্বাস্থ্যের জন্য বেশ উপকারী। এই সবজিতে জিঙ্ক, ফোলেট, আয়রনের মতো অনেক প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান আছে। আমাদের দেশে করলা দিয়ে ভাজি বেশি খাওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন মাছের সঙ্গে রান্না করা হয়। তবে অনেকে করলার সম্পূর্ণ উপকারিতা পেতে বীজও খেয়ে ফেলেন। করলা বীজসহ রান্না করে খেলে উপকারের পরিবর্তে শরীরের ক্ষতি করতে পারে।
করলার বীজ খেলে শরীরে যেসব ক্ষতি হতে পারে-
হজমে সমস্যা
করলার বীজে লেকটিন নামক প্রোটিন থাকে। যা অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে হজমের সমস্যা হতে পারে। এছাড়া পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, বমি বমি ভাব বা পেট ফাঁপা হওয়ার মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে। তাই করলার বীজ ফেলে দিয়ে করলা খাওয়া উচিত, বিশেষ করে যাদের হজমে সমস্যা আছে।
অ্যালার্জির সমস্যা হতে পারে
করলায় অ্যালার্জি থাকলে করলার বীজ খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। করলা বীজে থাকা করলার বীজে ভিসিন নামক একটি যৌগ থাকে, যা কিছু মানুষের মধ্যে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া করলার বীজ খেলে ত্বকে চুলকানি, ফুসকুড়ি, বা শ্বাসকষ্ট, ফুসকুড়ি, ফোলাভাব ইত্যাদি অনেক সমস্যা হতে পারে।
শরীরে চিনির মাত্রা কমতে পারে
করলার বীজ খেলে রক্তে শর্করার প্রভাব কমে যেতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীরা যদি ওষুধ নিয়মিত খেয়ে থাকেন, তাহলে করলার বীজ থেকে দূরে থাকা উচিত। করলার বীজ শরীরে চিনির মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে, ফলে হাইপোগ্লাইসেমিয়ার (রক্তে শর্করার পরিমাণ কম) ঝুঁকি বাড়তে পারে। তাই ডায়াবেটিসের ওষুধ গ্রহণ করলে করলার বীজ খাওয়ার আগে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে হবে।
গর্ভাবস্থায় সমস্যা
গর্ভবতী নারীদের করলার বীজ খাওয়া উচিত নয়। এ সময়ে করলার বীজ খেলে জরায়ু সংকোচন এবং অন্যান্য অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে। এছাড়া গর্ভপাতের মতো মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হয়। তাই গর্ভাবস্থায় করলার বীজ এড়িয়ে চলাই ভালো।
সূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস, হেলথলাইন, মেডিসিন নেট
এসএকেওয়াই/কেএসকে/জিকেএস