ফ্যাশনেও জায়গা করে নিয়েছে মৃৎশিল্প
রাজশাহীর টুলটুলিপাড়া মোড়ের পাশের একটি সাটামাটা দোকান - হালিমা মৃৎশিল্প। বাইরে থেকে দোকানটি সাধারণ মনে হলেও ভেতরটা যেন হঠাৎ করেই আলাদা এক জগৎ। মাটির জগৎ!
ভেতরে সাজানো রয়েছে মাটির সারি সারি হাঁড়ি-পাতিল, ফুলের টব, শো-পিস, এমনকি গলার চেইন, কানের দুলের মতো বাহারি সব মাটির গয়না।
সারি সারি হাঁড়ি-পাতিল, ফুলের টব, শো-পিস ও গয়নার সমাহার। ছবি/মামুনূর রহমান হৃদয়
আজকের আধুনিক লাইফস্টাইলের ছোঁয়ায় মাটির ব্যবহার শুধু গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। শহরের ঘর সাজাতে, উপহার দিতে কিংবা নিজেকে আলাদা করে তুলতে এসব মাটির জিনিস দারুণ মানিয়ে যায়।
ফুলের টব, ছোট ভাস্কর্য, ঘরের কোণে রাখার শো-পিস - এসবই আজ ঘর সাজানোর অংশ। কাঠ বা প্লাস্টিকের পরিবর্তে মাটির তৈরি এসব সামগ্রী ঘরে আনে এক ধরনের প্রাকৃতিক ছোঁয়া। যে ঘরে মাটির শো-পিস থাকে, সেই ঘরে যেন মিশে যায় গ্রামবাংলার আবহ!
লাল রঙ করা মাটির ফুলদানি পরখ করে দেখছেন একজন ক্রেতা। ছবি/মামুনূর রহমান হৃদয়
শুধু ঘরের সাজসজ্জা নয়, আজকাল মাটির তৈরি গলার চেইন, কানের দুল, আংটি তরুণ-তরুণীদের কাছে ফ্যাশন স্টেটমেন্ট হয়ে উঠেছে। হালকা, রঙিন আর পরিবেশবান্ধব হওয়ায় এসব অলংকার উৎসব, আড্ডা কিংবা ক্যাজুয়াল লুকে মানিয়ে যায় সহজেই।
হালিমা মৃৎশিল্পের কালেকশনে থাকা মাটির গয়নাগুলো দেখাচ্ছেন দোকানের কর্ণধার দুলাল আলী। ছবি/মামুনূর রহমান হৃদয়
বিভিন্ন উপলক্ষে প্রিয়জনকে মাটির উপহার দেওয়ার চলও বাড়ছে। ছোট শো-পিস বা টব একদিকে যেমন সাশ্রয়ী, অন্যদিকে অনন্যও। সাধারণ গিফটের ভিড়ে এটি একেবারেই একটি আলাদা মাত্রা যোগ করে।
এই দোকানের কর্ণধার দুলাল আলী দুই দশক আগে ছিলেন রিকশাচালক। আজ তাঁর হাত ধরেই মাটি পেয়েছে নতুন রূপ। তিনি বলেন, 'মাটি দিয়ে শুধু হাঁড়ি-পাতিল নয়, শিল্প আর ফ্যাশনেও বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। তাই মাটির গয়নাও তৈরি করি।'
মাটির তৈরি টবের গায়ে রং করছেন একজন কর্মচারী। ছবি/মামুনূর রহমান হৃদয়
তবে প্রতিটি জিনিস তৈরির পেছনে থাকে ভালোবাসা আর ধৈর্য। যখন কোনো ক্রেতা একটি মৃৎশিল্প নিজ হাতে নেন, তখনই যেন আসল তৃপ্তি অনুভব করেন বিক্রেতারা।
সাদামাটা চেহারার ‘হালিমা মৃৎশিল্প’। ছবি/মামুনূর রহমান হৃদয়
রাজশাহী শহরের এই দোকান এখন শুধু মৃৎশিল্পপ্রেমীদের আস্থার জায়গাই নয়, বরং উত্তরাঞ্চলের ট্রেন্ডি শপিং ডেস্টিনেশনও। সাজসজ্জা কিংবা ফ্যাশনের অনুষঙ্গ দুটোতেই ভিন্নমাত্রা দিচ্ছে এখানকার মৃৎশিল্প।
এএমপি/জিকেএস