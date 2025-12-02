  2. লাইফস্টাইল

কোলবালিশ প্রেমীদের জন্য সুখবর, জানুন গবেষণায় পাওয়া তথ্য

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২৯ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
কোলবালিশ প্রেমীদের জন্য সুখবর, জানুন গবেষণায় পাওয়া তথ্য
ছবি এআই দিয়ে বানানো

দিনভর দৌড়ঝাঁপ শেষে যখন শরীর যখন বিছানায় পড়ে বিশ্রাম নিতে চায়, তখন অনেকেরই প্রথম আশ্রয় হয় প্রিয় কোলবালিশ। বুকের কাছে জড়িয়ে ধরলেই যেন পুরো শরীরটা এক অদ্ভুত নিশ্চিন্ততায় ভরে ওঠে। কিন্তু জানেন কি, এই সাধারণ অভ্যাসটি আপনার ঘুমকে করে তুলতে পারে আরও গভীর; আর সেই গভীর ঘুমই নীরবে বাড়ায় আয়ুর দৈর্ঘ্য?

ঘুমের সময় শরীরের প্রতিটি কোষ নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে। তাই মিষ্টি ঘুম মানেই করটিসল বা স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমে যাওয়া, হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক হওয়া, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত হওয়া আর সকালে ঘুম ভাঙা সতেজ ও হাসিখুশি মনে। সুতরাং, ভালো ঘুম মানেই দীর্ঘ সময়ের জন্য সুস্থ শরীর এবং প্রশান্ত মন, যা টেনে নেয় দীর্ঘায়ুর দিকে।

কোলবালিশ প্রেমীদের জন্য সুখবর, জানুন গবেষণায় পাওয়া তথ্য

হাগিং পিলো আসলে কী?

হাগিং পিলো বা কাডেল পিলো হলো এমন এক ধরনের বালিশ, যেটি ঘুমের সময় বুকের কাছে কিংবা শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা হয়। এই বালিশ শরীরে এক ধরনের উষ্ণতা ও নিরাপত্তার অনুভূতি তৈরি করে। ফলে মনস্থির হয়, উদ্বেগ কমে এবং শরীর স্বাভাবিকভাবে শিথিল হয়ে আসে।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, কোলবালিশ জড়িয়ে ঘুমালে শরীরে ডোপামিন নিঃসরণ বৃদ্ধি পায়, যা অনুভূতিতে আনে শান্তি ও সুখের মৃদু আমেজ। তাই উদ্বেগ, একাকিত্ব বা অতিরিক্ত চিন্তায় ভোগা অনেকের জন্য এটি সত্যিই কার্যকর এক সঙ্গী।

কোলবালিশ প্রেমীদের জন্য সুখবর, জানুন গবেষণায় পাওয়া তথ্য

কেন ব্যবহার করবেন হাগিং পিলো?

  • সঠিক ঘুমের ভঙ্গি বজায় রাখতে সাহায্য করে
  • ঘাড়, পিঠ ও কোমরের ব্যথা কমায়
  • শরীরের চাপসৃষ্টি অঞ্চলগুলোতে ভারসাম্য আনে
  • পাশ ফিরে ঘুমানো মানুষের হাত-পা অবশ হওয়ার প্রবণতা কমে
  • বুকের কাছে বালিশ থাকলে শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকে, নাক ডাকা কমে
  • সবচেয়ে বড় সুবিধা এই বালিশ আপনাকে দেয় একটা নিরাপত্তার অনুভূতি, যেন আপনি একা নন।

কোলবালিশ প্রেমীদের জন্য সুখবর, জানুন গবেষণায় পাওয়া তথ্য

গর্ভবতী নারীদের জন্য বিশেষ উপকারী এই হাগিং পিলো

গর্ভাবস্থায় পেট, কোমর ও পিঠের জন্য অতিরিক্ত সাপোর্ট খুব প্রয়োজন হয়। বিশেষভাবে তৈরি হাগিং পিলো সেই সাপোর্ট দিয়ে ঘুমকে করে আরও আরামদায়ক। এতে চাপ কমে, ব্যথা হ্রাস পায় এবং রাতভর ঘুমও হয় নিরবচ্ছিন্ন।

বাজারে জনপ্রিয় কিছু হাগিং পিলো

  • স্নুগান পিলো: অ্যান্টি-অ্যালার্জেন মাইক্রোফাইবারে তৈরি এই বালিশ ঘাড়ের সাপোর্টের জন্য দারুণ। উচ্চতা নিজের মতো সমন্বয় করা যায়।
  • ক্লাউড পিলো: অতিরিক্ত নরম ও তুলার মতো আরামদায়ক অনুভূতি দেয়। যারা নরম বালিশ পছন্দ করেন, তাদের জন্য এটি একেবারে উপযুক্ত।
  • মেমরি ফোম হাগিং পিলো: শ্রেডেড মেমরি ফোমে তৈরি এই বালিশ মাথা ও ঘাড়ের আকৃতি অনুযায়ী মানিয়ে নেয়। যাদের ঘাড়, পিঠ বা কাঁধে ব্যথা থাকে তাদের জন্য এটি বেশ কার্যকর।

কোলবালিশ প্রেমীদের জন্য সুখবর, জানুন গবেষণায় পাওয়া তথ্য

ঘুম শুধু দেহের বিশ্রাম নয়, এটি মন ও মস্তিষ্কের পুনরুজ্জীবন। আর হাগিং পিলোর মতো ছোট্ট একটি অনুষঙ্গ সেই ঘুমকে করে তুলতে পারে আরও আরামদায়ক ও স্বস্তিদায়ক। তাই নিজের ঘুমের প্রতি একটু যত্ন নিন। কারণ আরামদায়ক ঘুমই প্রতিদিনের সুস্থ জীবনের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ।

তথ্যসূত্র: হেলথ লাইন

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

আলোচনায় তাসনিয়া ফারিণের নতুন লুক

আলোচনায় তাসনিয়া ফারিণের নতুন লুক

ড্রেপড হল্টারনেক লুকে আবেদনময়ী ফারিয়া

ড্রেপড হল্টারনেক লুকে আবেদনময়ী ফারিয়া

নভেম্বরে তারকাদের সেরা ১০ লুক

নভেম্বরে তারকাদের সেরা ১০ লুক

লাল টপ-জিন্সে সুস্মিতার সাহসী ফ্যাশন স্টেটমেন্ট

লাল টপ-জিন্সে সুস্মিতার সাহসী ফ্যাশন স্টেটমেন্ট

শীতের শুরুতেই মেহজাবীনের এলিগ্যান্ট কম্বো

শীতের শুরুতেই মেহজাবীনের এলিগ্যান্ট কম্বো

বিয়ের সাজে নতুন অনুপ্রেরণার নাম জাহ্নবী কাপুর

বিয়ের সাজে নতুন অনুপ্রেরণার নাম জাহ্নবী কাপুর

পোলকা ডট গাউনে মালাইকার অনবদ্য রেট্রো গ্ল্যাম

পোলকা ডট গাউনে মালাইকার অনবদ্য রেট্রো গ্ল্যাম

শীতের পার্টি লুকের অনুপ্রেরণা মিম

শীতের পার্টি লুকের অনুপ্রেরণা মিম

টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটে ঋতাভরীর সাহসী স্টেটমেন্ট

টাইগার প্রিন্ট ফার জ্যাকেটে ঋতাভরীর সাহসী স্টেটমেন্ট