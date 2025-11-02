শুভ জন্মদিন
রোমান্সের রাজা থেকে টাইমলেস ট্রেন্ডসেটার শাহরুখ খান
বলিউডের ‘বাদশা’ শাহরুখ খানের জন্মদিন আজ। বয়সের ক্যালেন্ডার বদলায়, কিন্তু শাহরুখের স্টাইলের জাদু যেন থেমে নেই কোথাও। তিন দশকের বেশি সময় ধরে তিনি শুধু পর্দার নায়কই নন, ফ্যাশন, আভিজাত্য আর আত্মবিশ্বাসের এক জীবন্ত প্রতীক।
শাহরুখ খানকে বলা হয় ‘ম্যান হু মেইড লাভ স্টাইলিশ’ কারণ তিনি শেখালেন, ভালোবাসাও হতে পারে এক ধরনের ফ্যাশন। কখনো খোলা বাহু, কখনো চোখের দৃষ্টিতে নরম দৃঢ়তা-এই দুয়ের মিশ্রণই তাকে দিয়েছে এক অনন্য পরিচয়।
‘দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে যায়েঙ্গে’ থেকে ‘কাল হো না হো’ শাহরুখের স্টাইল যেন সময়ের স্রোতে বদলায়নি, বরং সময়কেই বদলে দিয়েছে। সাদা শার্ট, কালো ব্লেজার, ন্যূনতম অলঙ্কার-এ যেন তার স্বাক্ষর। এমন পোশাক পরে তিনি একদিকে যেমন ক্লাসিক, তেমনি আধুনিকও।
ফ্যাশন ডিজাইনাররা বলেন, শাহরুখ খান ফ্যাশনে কোনো ‘বিস্ফোরণ’ ঘটান না; বরং সহজ জিনিসগুলোতেই এমন এক ব্যক্তিত্ব যোগ করেন, যা তাকে আলাদা করে দেয় সবার থেকে। তার পোশাকের চেয়ে বড় বিষয় হলো তার আত্মবিশ্বাস।
শাহরুখের চোখ যেন সিনেমার আলাদা চরিত্র। সেখানে আছে আবেগ, ব্যথা, প্রেম আর আত্মবিশ্বাসের গল্প। আর তার হালকা দাড়ি বিশেষ করে ‘রইস’ বা ‘পাঠান’-এর পর থেকে বলিউডে পুরুষ স্টাইলের নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছে।
যখন অনেকেই বয়সের ছাপ লুকাতে চান, শাহরুখ বরং তা গ্রহণ করেছেন গর্বের সঙ্গে। তার ধূসর-কালো চুল আজ একধরনের স্টাইল আইকন। তিনি যেন প্রমাণ করেছেন আসল স্টাইল কখনো তরুণত্বে নয়, আত্মবিশ্বাসে থাকে।
শাহরুখের স্টাইলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো ‘অভ্যন্তরীণ মর্যাদা’। রেড কার্পেটে তার কালো স্যুট যতটা নিখুঁত, গরিবের স্কুলে গিফট দিতে যাওয়া অবস্থায় তার সাধারণ টি-শার্টও ততটাই সংবেদনশীল। তার পোশাক কেবল বাহ্যিক নয় এটা একধরনের সম্মান, যেটা তিনি প্রতিটি মানুষের জন্য দেখান।
শাহরুখ খান শুধুমাত্র ফ্যাশনের মানুষ নন; তিনি অনুভবের মানুষ। তার হাসি, তার হাত নাড়ার ভঙ্গি, তার বিনয়-সবই যেন তার স্টাইলের অংশ। বলিউডে অনেকেই সুন্দর, অনেকেই ফিট; কিন্তু শাহরুখের মতো কেউ দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করতে পারেননি।
যেখানে অন্য তারকারা ব্র্যান্ডে সাজেন, শাহরুখ নিজেই এক ব্র্যান্ড। তার নাম মানেই একধরনের আস্থা যেন বলিউডের সবচেয়ে বড় সিগনেচার পারফিউম, যার গন্ধ ছড়িয়ে আছে গোটা ভারতজুড়ে, এমনকি বাংলাদেশের দর্শকদের মনেও।
বাড়ির ছাদে হাজারো ভক্তের সামনে হাত নাড়ার সময় শাহরুখ খান যেমন সেলিব্রিটি, আবার সন্তানদের সঙ্গে বাড়িতে সাধারণ পোশাকে হাসিমুখে থাকা শাহরুখ তেমনি এক সাধারণ বাবা। এ দুয়ের মিলনই তাকে করে তুলেছে সবচেয়ে মানবিক তারকা। তিনি প্রমাণ করেছেন স্টাইল মানে দামি পোশাক নয়, স্টাইল মানে নিজের প্রতি ভালোবাসা আর অন্যের প্রতি সম্মান।
জেএস/