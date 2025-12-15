সফট ক্রিম শেডে মালদ্বীপে মিমের স্টাইলিস্ট লুক
বর্তমানে মালদ্বীপের স্বচ্ছ নীল জলরাশি ও সবুজ প্রকৃতির মাঝে অবকাশযাপন করছেন অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম। সমুদ্রের নীরব নীলতল ও গাছপালার ঘন সবুজের পটভূমিতে মিমের লুক যেন পুরোপুরি রিসোর্ট-চিক এবং ভ্যাকেশন এলিগ্যান্সের নিখুঁত মিশ্রণ। সোশ্যাল মিডিয়ায় তার বিভিন্ন ছবি দ্রুত ভাইরাল হয়েছে, যেখানে ভ্রমণপ্রিয়দের জন্য স্টাইলের নতুন অনুপ্রেরণা দেখা যাচ্ছে।
মালদ্বীপের ট্রপিক্যাল পরিবেশের সঙ্গে মিমের আউটফিটের সমন্বয় নজর কাড়ছে। তিনি বেছে নিয়েছেন হালকা আইভরি ও ক্রিম শেডের কমফোর্টেবল লুক, যা ন্যাচারাল টোনের কারণে প্রাকৃতিক পটভূমির সঙ্গে যেন একাকার হয়ে গেছে।
বিশেষভাবে চোখে পড়ছে ক্রোশেট বা কুশিকাঁটার তৈরি ব্রালেট টপ, যা ভোকেশন লুককে একধরনের বোহেমিয়ান ফ্লেয়ার দিয়েছে।
ডিপ নেকলাইন ও ব্যাকলেস ডিজাইন লুকটিকে সাহসী এবং স্মার্ট লুক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। হাই-ওয়েস্ট ফ্লুইড প্যান্ট মিমের ফিগারকে সুন্দরভাবে ব্যালান্স করেছে, যেখানে কোমরের লেইসের ডিজাইন স্টাইলকে আরও আকর্ষণীয় করেছে।
আরামদায়ক হলেও এই আউটফিট ভ্যাকেশন রেডি এবং ট্রপিক্যাল আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই।
অ্যাকসেসরিজের ক্ষেত্রে মিম তুলনামূলকভাবে মিনিমাল পছন্দ করেছেন। একই রঙের সুতির লং শ্রাগটি লেয়ারিংয়ের মাধ্যমে পুরো লুকটিকে আরও স্টাইলিশ করে তুলেছে। খোলা চুল, হালকা গোল্ড টোনের হার্ট শেপ স্টাড, লেয়ারড নেকপিস এবং ব্রেসলেট সব মিলিয়ে লুকটিকে ক্ল্যাসি ও রোমান্টিক করেছে।
মেকআপের ক্ষেত্রে তিনি মিনিমাল রেখেছেন। ন্যুড পিচ লিপশেড, হালকা আইলাইনার, সফট কনট্যুর ও ব্লাশ লুকটিকে স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। প্রাকৃতিক ও আরামদায়ক এই মনোক্রম স্টাইল ট্রপিক্যাল ভ্যাকেশনের জন্য একেবারেই উপযুক্ত।
বিদ্যা সিনহা মিমের এই মালদ্বীপ লুক একদিকে যেমন মিনিমাল, অন্যদিকে স্টাইলিশ যা আরাম, ফ্যাশন এবং ভ্যাকেশন ফ্লেয়ারকে সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিয়েছে।
জেএস/