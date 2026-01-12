  2. লাইফস্টাইল

ওজন কমাতে খালি পেটে পান করুন গাজরের রস

বর্তমান সময়ে বাড়তি ওজন অনেকেরই দুশ্চিন্তার কারণ। ব্যায়ামের পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসে সামান্য পরিবর্তন আনলেই এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। সকালের শুরুতে খালি পেটে এক গ্লাস গাজরের রস পান করা হতে পারে এমনই একটি সহজ ও প্রাকৃতিক উপায়।

কম ক্যালরি, প্রাকৃতিক ফাইবার ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিতে ভরপুর গাজরের রস দীর্ঘ সময় পেট ভরা অনুভূতি দেয়, অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমায় এবং শরীরের বিপাকক্রিয়া সচল রাখতে সাহায্য করে। তাই ওজন কমানোর যাত্রায় প্রতিদিনের রুটিনে গাজরের রস যোগ করাকে অনেকেই কার্যকর অভ্যাস হিসেবে বিবেচনা করছেন।

এছাড়া ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর এই সবজির রস নিয়মিত পান করলে শরীরের ভেতর থেকে নানা উপকার পাওয়া যায়। বিশেষ করে সকালে খালি পেটে গাজরের রস খেলে এর কার্যকারিতা আরও ভালোভাবে শরীর গ্রহণ করতে পারে। গাজরে থাকা বিটা-ক্যারোটিন, ভিটামিন এ, পটাশিয়াম ও বিভিন্ন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে। রস আকারে গ্রহণ করলে এসব উপাদান সহজে হজম হয় এবং দ্রুত রক্তে শোষিত হয়। নিচে খালি পেটে গাজরের রস খাওয়ার সম্ভাব্য উপকারিতা তুলে ধরা হলো-

ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে

গাজরের রস কম ক্যালরিযুক্ত হলেও এতে প্রাকৃতিক ফাইবার থাকে। ফলে এটি দীর্ঘ সময় পেট ভরা অনুভূতি দেয়। সকালে এক গ্লাস গাজরের রস খেলে অকারণে বারবার খাওয়ার প্রবণতা কমে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

হজমশক্তি ভালো রাখতে সহায়ক

গাজরের রস প্রাকৃতিকভাবে শরীর পরিষ্কার রাখতে ভূমিকা রাখে। এতে থাকা ক্ষারীয় উপাদান পাকস্থলীর অম্লতা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, ফলে হজম প্রক্রিয়া সহজ হয়। পাশাপাশি এটি পাচক রস নিঃসরণে সহায়তা করে, যা সারাদিনের খাবার হজমের জন্য পেটকে প্রস্তুত করে।

পুষ্টি শোষণের ক্ষমতা বাড়ায়

খালি পেটে গাজরের রস পান করলে শরীর প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ উপাদান দ্রুত গ্রহণ করতে পারে। অন্য খাবার না থাকায় পুষ্টি শোষণে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না, ফলে অল্প পরিমাণ রস থেকেই শরীর সর্বোচ্চ উপকার পায়।

ত্বককে ভেতর থেকে উজ্জ্বল করে

গাজরের রসে থাকা ভিটামিন এ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ত্বকের কোষকে সুরক্ষা দেয়। এটি ফ্রি র‍্যাডিক্যালের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে সাহায্য করে, যার ফলে ত্বক প্রাণবন্ত ও সতেজ থাকে। নিয়মিত খালি পেটে গাজরের রস খেলে ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা বাড়তে পারে।

চোখের যত্নে কার্যকর

চোখের স্বাস্থ্যের জন্য গাজরের ভূমিকা সুপরিচিত। এতে থাকা বিটা-ক্যারোটিন শরীরে গিয়ে ভিটামিন এ-তে রূপ নেয়, যা দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখতে গুরুত্বপূর্ণ। সকালের শুরুতে গাজরের রস পান করলে চোখ প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় এবং দীর্ঘমেয়াদে দৃষ্টিশক্তি রক্ষায় সহায়ক হতে পারে।

তথ্যসূত্র: ওয়ালশ মেডিকেল মিডিয়া 

