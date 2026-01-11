  2. লাইফস্টাইল

ওজন কমানো ও রোগ প্রতিরোধের গোপন বন্ধু বাঁধাকপি

লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৪ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

শীতকালে বাজারে সহজলভ্য সবজিগুলোর মধ্যে বাঁধাকপি একটি বিশেষ স্থান দখল করে রাখে। স্বাদে মৃদু, তবে পুষ্টিতে অনন্য এই সবজিটি কেবল খাদ্য হিসেবে নয়, বরং স্বাস্থ্য রক্ষার এক শক্তিশালী সহায়ক। নিয়মিত বাঁধাকপি খাওয়া ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে, অন্ত্রের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

শুধু তাই নয়, বাঁধাকপিতে থাকা ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং বিশেষ যৌগ শরীরের বিভিন্ন জটিল সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। চলুন তাহলে জেনে নেই কীভাবে এই সাধারণ সবজিটি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ‘গোপন বন্ধু’ হিসেবে কাজ করে।

ওজন কমাতে বাঁধাকপির ভূমিকা

বাঁধাকপিতে প্রচুর ফাইবার থাকে, যা হজম প্রক্রিয়াকে সুস্থ রাখে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে। অন্ত্রে জমে থাকা টক্সিন দূর করে এটি স্বাস্থ্যকর অন্ত্র পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে। ফাইবারের উপস্থিতি অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণের প্রবণতাও কমিয়ে দেয় এবং রক্তের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমায়।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়

বাঁধাকপি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়াও এতে থাকে সালফোরাফেন, একটি সালফারযুক্ত যৌগ যা ক্যানসারের অগ্রগতি ধীর করে এবং ক্যানসার কোষ ধ্বংস করতে সহায়তা করে। লাল বাঁধাকপিতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ক্যানসার কোষকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং নতুন কোষ ক্ষয় করতে সাহায্য করে।

মস্তিষ্ক ও হার্টের জন্য উপকারী

বাঁধাকপিতে পাওয়া একটি অ্যামিনো অ্যাসিড, গ্লুটামিন, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি প্রভাব রাখে। এছাড়াও এটি ভিটামিন কে সমৃদ্ধ, যা মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ও স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণায় জানা গেছে, বাঁধাকপিতে প্রায় ২০ ধরনের ফ্ল্যাভোনয়েড এবং ১৫ ধরনের ফেনল রয়েছে। এদের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রভাব ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের সাথে মিলিত হয়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, যা হার্টের স্বাস্থ্য রক্ষা করে।

সতর্কতা

শীতকালীন সবজি হওয়ায় বাঁধাকপিতে কখনও কখনও ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক বা অন্যান্য সংক্রমণ থাকতে পারে। তাই এটি কাঁচা খাওয়া এড়ানো ভালো। এছাড়াও যদি আপনার পেটে সমস্যা হয় বা অ্যালার্জি থাকে, তবে বাঁধাকপি খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

বাঁধাকপি কেবল স্বাদই নয়, স্বাস্থ্যও ধরে রাখে। সঠিকভাবে রান্না করে নিয়মিত খেলে এটি ওজন নিয়ন্ত্রণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখে।

তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস

