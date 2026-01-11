শীতের সকালে পুষ্টির খোঁজে, নাস্তায় রাখুন সবজি ডাল

শীতের সকালে পুষ্টির খোঁজে, নাস্তায় রাখুন সবজি ডাল
শীতের সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই শরীর চায় উষ্ণতা আর পুষ্টিকর খাবার। ঠান্ডার এই সময়ে ভারী নাস্তার বদলে এমন কিছু দরকার, যা হালকা হলেও শক্তি জোগাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য। ঠিক এখানেই সবজি ডাল হয়ে উঠতে পারে আদর্শ সকালের নাস্তা। ডালের প্রোটিন আর শীতের তাজা সবজির ভিটামিন একসঙ্গে মিশে শরীরকে রাখে চাঙা, হজমেও সহায়ক হয়। পুষ্টি ও স্বাদের ভারসাম্যে শীতের সকালে নাস্তায় সবজি ডাল হতে পারে স্বাস্থ্যকর এক চমৎকার শুরু।
উপকরণ
- মুগ ডাল ১ কাপ
- আলু, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া (অথবা পছন্দমতো সবজি) পরিমাণমতো
- পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ
- হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা গুঁড়া দেড় চা চামচ
- পেঁয়াজ বাটা ১ চা চামচ
- রসুন বাটা ১ চা চামচ
- আদা বাটা ১ চা চামচ
- লবণ স্বাদমতো
- কাঁচা মরিচ কয়েকটি
- তেল ২ টেবিল চামচ
- পেঁয়াজ বেরেস্তা সামান্য।
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই অল্প আঁচে মুগ ডাল ভেজে তুলে নিন। এরপর রান্নার হাঁড়িতে তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ দিয়ে দিন। পেঁয়াজ বাদামি হয়ে হলে তাতে গুঁড়া মসলা আর বাটা মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো হলে এবার তাতে সব সবজি আর ভাজা ডাল দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করুন। এরপর ২ কাপ গরম পানি ও কাঁচা মরিচ দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করুন আরও ২০ মিনিট। নামানোর আগে বেরেস্তা ছিটিয়ে নামিয়ে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো সুস্বাদু সবজির ডাল।
জেএস/