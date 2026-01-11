  2. লাইফস্টাইল

শীতের সকালে পুষ্টির খোঁজে, নাস্তায় রাখুন সবজি ডাল

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১০ এএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
শীতের সকালে পুষ্টির খোঁজে, নাস্তায় রাখুন সবজি ডাল
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

শীতের সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই শরীর চায় উষ্ণতা আর পুষ্টিকর খাবার। ঠান্ডার এই সময়ে ভারী নাস্তার বদলে এমন কিছু দরকার, যা হালকা হলেও শক্তি জোগাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য। ঠিক এখানেই সবজি ডাল হয়ে উঠতে পারে আদর্শ সকালের নাস্তা। ডালের প্রোটিন আর শীতের তাজা সবজির ভিটামিন একসঙ্গে মিশে শরীরকে রাখে চাঙা, হজমেও সহায়ক হয়। পুষ্টি ও স্বাদের ভারসাম্যে শীতের সকালে নাস্তায় সবজি ডাল হতে পারে স্বাস্থ্যকর এক চমৎকার শুরু।

উপকরণ

  • মুগ ডাল ১ কাপ
  • আলু, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া (অথবা পছন্দমতো সবজি) পরিমাণমতো
  • পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ
  • হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা গুঁড়া দেড় চা চামচ
  • পেঁয়াজ বাটা ১ চা চামচ
  • রসুন বাটা ১ চা চামচ
  • আদা বাটা ১ চা চামচ
  • লবণ স্বাদমতো
  • কাঁচা মরিচ কয়েকটি
  • তেল ২ টেবিল চামচ
  • পেঁয়াজ বেরেস্তা সামান্য।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই অল্প আঁচে মুগ ডাল ভেজে তুলে নিন। এরপর রান্নার হাঁড়িতে তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ দিয়ে দিন। পেঁয়াজ বাদামি হয়ে হলে তাতে গুঁড়া মসলা আর বাটা মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো হলে এবার তাতে সব সবজি আর ভাজা ডাল দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করুন। এরপর ২ কাপ গরম পানি ও কাঁচা মরিচ দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করুন আরও ২০ মিনিট। নামানোর আগে বেরেস্তা ছিটিয়ে নামিয়ে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো সুস্বাদু সবজির ডাল।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

গাজরের বরফি বানাবেন যেভাবে

গাজরের বরফি বানাবেন যেভাবে

বিফ খিচুড়ির সঙ্গে কাটুক ছুটির দুপুর

বিফ খিচুড়ির সঙ্গে কাটুক ছুটির দুপুর

শীতে চিয়া সিড দিয়ে তৈরি করুন সুস্বাদু ভাপা পিঠা

শীতে চিয়া সিড দিয়ে তৈরি করুন সুস্বাদু ভাপা পিঠা

সন্ধ্যার আড্ডার সেরা সঙ্গী মুচমুচে পালং পাকোড়া

সন্ধ্যার আড্ডার সেরা সঙ্গী মুচমুচে পালং পাকোড়া

শীত থাকতেই বানিয়ে নিন গাজরের হালুয়া

শীত থাকতেই বানিয়ে নিন গাজরের হালুয়া

ভেজানো চাল ছাড়াই পোয়া পিঠা, রইলো রেসিপি

ভেজানো চাল ছাড়াই পোয়া পিঠা, রইলো রেসিপি

রসগোল্লায় গুড়ের ছোঁয়া, বাড়িতেই বানান স্বাস্থ্যসম্মত মিষ্টান্ন

রসগোল্লায় গুড়ের ছোঁয়া, বাড়িতেই বানান স্বাস্থ্যসম্মত মিষ্টান্ন